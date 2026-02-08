Genoa, De Rossi:”l’arbitro in campo ormai non c’è più”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Genoa-Napoli 2-3
Napoli, Conte:" abbiamo fatto tutto noi"

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione

Daniele De Rossi , dopo la sconfitta del Geoa 3-2 contro il Napoli , frutto di un calcio di rigore assegnato dal Var ai partenopei al 95° , è sembra quasi demotivato i ai microfofin Daz: “Non so più che dire: questo non mi sembra un chiaro errore per cui richiamare l’arbitro al Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più: devo lavorare per chiedere ai miei giocatori di saltare con le mani dietro alla schiena, di restare distanti dagli avversari in area di rigore…è un regolamento distorto che sta trasformando il gioco. L’arbitro in campo ormai non c’è più: un arbitro esperto come Massa ha guardato e non lo ha valuta come calcio di rigore, poi abbiamo visto cosa è successo.Abbiamo sfruttato gli errori del Napoli per trovare i gol, ma non è bastato per portare a casa il risultato che meritavamo”. 

Febbraio 8, 2026
scritto daRedazione
Serie A: Genoa-Napoli 2-3

Febbraio 7, 2026
Napoli, Conte:" abbiamo fatto tutto noi"

Febbraio 8, 2026

