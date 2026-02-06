Juventus, Bremer:” è difficile parlare del rigore e della regola”

E’ difficile parlare la regola dice che è rigore , ma è una decisione che ha cambiato lapartia.- Così Bremer , ai microfoni Mediaset dopo la sconfitta 3-0 quarti di finale Coppa Italia contro l’Atalanta. ” Nel secondo tempo abbiamo giocato per recuperare il risutato ,ma purtroppo è andata così. Dobiamo migliorarer la stessa cosa è successa contro il Lecce”. ” abbAano iniziato un percoroso con il mister . La strada è quella giusta. Chiediamo scusa ai tifosi per la sconfitta, Continuaiamo a lavorare e cercheremo di ripartire subito.