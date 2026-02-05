Sfondo scuro Sfondo chiaro
Eurolega: Virtus sconfitta 80-70 dall'Asvel. Serata amara per le 'V' Nere
Coppa Italia Freccia Rossa: nter- Torino 2-1
Inter , Chivu:" sono felice per il passaggio del turno"

Coppa Italia Freccia Rossa: nter- Torino 2-1

Febbraio 5, 2026
scritto daRedazione

L’Inter è la prima semifinalista a qdella Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I nerazzurri al UP-ower Stadium di Mo(San Siro non disponibile per i Giochi Olimpici di Cortina e Milano ) , battono 2-1 il Torino

Il primo tempo convive l’equilinrio , poi al 20′ una staffocalòata di Caròos Augisto sheggia la traversa della pirta delfesa da Paleari, Quache ripartenza del Toro in contropiede , poi al 35′ arria il vantaggio dell’Inter:Kamate si destreggia bene sulla destra e mette al centro un cross per la testa di Bonny che anticipa Palerari in uscita.

Nella riroesa iI nerazzurri t raddoppiano subìto al 48’: Thuram inizia l’azione , entra in area e serve Diouf che trasforma nel 2-0. Il Tor si scuote e risponde al 57’ : Kulenovic anticipa l’uscita di Martinez, tradito anche da una leggera deviazione di Carlos Augusto sul cross di Pedersen. I granata tornano a crederci e vanno nuovamente in gol con Prati al 74’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L’Inter vince allora 2-1 e vola in semifinale: la prossima sfida in Coppa Italia per la squadra di Chivu sarà contro la vincente di Napoli-Como, quarto di finale in programma il 10 febbraio.

Leggi anch

IL TABELLINO

INTER-TORINO 2-1

Inter (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate (35’ st Luis Henrique), Frattesi, Mkhitaryan (12’ st Sucic), Diouf, Cocchi (30’ st Bisseck); Thuram (12’ st Lautaro), Bonny (12’ st Esposito). A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Bastoni. All.: Chivu

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci (16’ st Maripan), Coco, Tameze; Pedersen (16’ st Lazaro), Anjorin (16’ st Ilkhan), Prati, Vlasic, Obrador (41’ st Nkounkou); Kulenovic, Njie (28’ st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Ebosse, Perciun. All.: Baroni

Arbitro: Marchetti
Marcatori: 35’ Bonny (I), 3’ st Diouf (I), 11’ st Kulenovic (T)
Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)
Note: 29’ st gol annullato per fuorigioco a Prati (T)

Febbraio 5, 2026
scritto daRedazione
