Coppa Italia Freccia Rossa: Inter-Torino , le probabili formazioni

L’Inte in campo stasera nella sfida quarto di finale Coppa Italia Freccia Rossa contro il Torino che si gioca sul neutro di Monza (San Siro precluso per le Olimpiadi Milano Cortina). Calcio d’inizio alle ore 21.00

L’Inter vola in campionato , i nerazzurri hanno superato il primo turno nella vittoria di San Siro contro il Venezia , mentre , i granata hanno eliminato all’Olimpico la Roma.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

Per Chivu prevedibile ampio turnover perché le forze dovranno ulteriormente essere gestite avendo altre due partite in calendario con i playoff Champions League. 3-5-2 classico in cui potrebbe tornare dal primo minuto Thuram, con a centrocampo un ballottaggio tra Sucic e Zielinski, con Sommer confermato in porta. Per Baroni, tantissimi gli indisponibili, tra cui Simeone in attacco dove potrebbe ricomporsi il duo Zapata-Adams.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Marcus Thuram, Lautaro.All. Chivu.

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams.All. Baroni.

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: MONDIN – CEOLIN

IV: BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIUA

Appuntamento alle 21:00 in TV su Italia1 e in streaming su Infinity con la diretta in chiaro.