La ventitreesima giornata di Serie A si chiude con il 3-0 esterno del Milan a Bologna.

Il Bologna illkude ,dopo una buona partenza vivace e convincete durata un qusto d’ora d con un paio di buone iniziative da parte di Rowe, ve difendersi dalle folate rossssonere : Ravaglia deve inbtervenire innuscita su Loftus-Cheek lanciato a rete. Al 20’ il Milna passa in vantaggio: : inserimento perfetto di Nkunku su cross di Athekame, Ravaglia respinge il colpo di testa del francese ma Rabiot sulla ribattuta serve per l’1-0 di Loftus-Cheek. Il Bologna subisce il gioco del Miolan e incassa al 39’ il raddoppio: altra iniziativa di Nkunku, partito sul filo del fuorigioco entra in area e Ravaglia lo mette giù, calcio di rigore che lo stesso francese trasforma per il 2-0. In avvio di ripres (48′) a il Milna fa tris: Erroree di Miranda su rimessa latarale , Rabiot recuperala palla entra in area e fulmina Ravaglia per il 3-0 definitivoaIl Milan sale a 50 punti in classifica, torna a -5 dall’Inter capolista e va anche a +7 sul quinto posto (Roma a 43). Nona sconfitta per il Bologna in Serie A, gli emiliani restano decimi a 30 punti.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MILAN 0-3

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda (dal 33’ st Lykogiannis); Freuler (dal 20’ st Moro), Ferguson; Orsolini (dall’8’ st Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 33’ st Cambiaghi); Castro (dall’8’ st Dallinga).

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Vitik, Joao Mario, Sohm, Dominguez.

Allenatore: Italiano.

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame (dal 23’ st Tomori), Fofana, Modric (dal 28’ st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 38’ st Estupinan); Loftus-Cheek (dal 23’ st Ricci); Nkunku (dal 28’ st Fullkrug).

A disposizione: Torriani, Terracciano, Odogu, Leao.

Allenatore: Allegri.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek (M), 39’ rig. Nkunku (M), 48’ Rabiot (M).

Ammoniti: Ravaglia (B), Ferguson (B), Freuler (B).