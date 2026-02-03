Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Udinese-Roma 1-0 Ekkelenkamp al 49′ Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Udinese-Roma 1-0 decide Ekkelenkamp
Roma , Gsperini:”non è mai facile giocare contro l’Udinese”
Udinese, Runjaic:"abbiamo fattoquello che avevamo preparato"

Roma , Gsperini:”non è mai facile giocare contro l’Udinese”

Febbraio 3, 2026
scritto daRedazione

Al Blu Energy Stadium , la Roma esce sconfitta dalla sfida , posticipo 23^ giornata Serie A e rallenta la corsa verso la Champions League . I giallorossi scavalcati in classifica dalla Juve al quarto posto con due lunghezze di vantaggio Gian Piero Gasperini analizza così la partita: La partita non è stata bella sul piano tecnico. Non è mai facile giocare contro l’Udinese. Questo è un campo difficile, poi sugli episodi puoi vincere o perdere la partita come è accaduto stasera.Ci è mancata un po’ di precisione, poi c’è stata un po’ di sfortuna sia nel finale”.

Leggi anche

Febbraio 3, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Udinese-Roma 1-0 decide Ekkelenkamp

Febbraio 2, 2026
Articolo successivo

Udinese, Runjaic:"abbiamo fattoquello che avevamo preparato"

Febbraio 3, 2026

Recommended for You

Conte rispnde ad “Allegri:” Lui sta giocando di meno”

Antonio Conte vince per la quinta volta la panchina d’oro