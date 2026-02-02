Serie A: Udinese-Roma 1-0 decide Ekkelenkamp

Nell’ultimo match della ventitreesima giornata di Serie A, la Roma cade al Blu Energy Stadium , giallorossi sconfitti dall’Udinese 1-0.

Partono bene i friuoani comn le conclusioni dala distanza di Atta ed Ekkelenkamp ma, Svilar è reattivo nel respingere.

La Roma si fa vedere con Soulè su calcio di punizione e prima dell’intervallo ci prova Miller da fuori area a soprpendere Svilar.

Nella rirpesa la sfida si sblocca :calcio di punizione, molto contestato dai giallorosso per fallo di Mancini su Davis, alla battuta Ekkelenkamp, con un destro deviato da Malen, a sorprendere Svilar per l’1-0 al 49′.

Gasperini ricorre ai cambi dalla panchina dentro il giovane classe 2007 ex Genoa Venturino, Ghilardi, Pisilli, Vaz e Tsimikas, quest’ultimo al 90′ su un’azione confusa mette la palla al centro dell’area e Cristante la deposita in rete, Sacchi annulla per offside del greco ex Liverpool. All’ultima azione, oltre il recupero di 5 minuti Okoye compie un vero miracolo su cocnlusione di mancinoi e deviazione di Kabasele. Finisce 1-0 a fabore dell’Udinese . La squara friulana aggancia la Lazio a 32 punti e si porta al nono posto. Quinta, invece, la formazione di Gasperini.

IL TABELLINO

UDINESE-ROMA 1-0

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola (34′ st Kabasele); Ehizibue, Miller (34′ st Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp (46′ st Zaniolo), Zemura; Atta; Davis (11′ st Gueye, 47′ st Bayo).

A disposizione: Nunziante, Padelli, Micolta, Camara.

Allenatore: Runjaic

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (25′ st Ghilardi); Celik (34′ st Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (33′ st Pisilli), Wesley; Soulé (33′ st Vaz), Pellegrini (22′ st Venturino); Malen.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Angeliño, Ziółkowski, Arena, Della Rocca.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Sacchi

Marcatore: 4′ st Ekkelenkamp

Ammoniti: Ndicka (R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), El Aynaoui (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U)