Verona , Ufficiale; esonarato Zanetti
Antonio Conte vince per la quinta volta la panchina d’oro

Un bel tragiardo qiuello raggiunto dall’allenatore dle Napoi Antonio Conte , al quale è stata conferita -per la quionta volta – in carriera la panchna d’oro, l’ambito riconoscimento già conquistato dal tecnico salentino , da allenatore (tre volte con la Juve e una con l’Inter).

Gli altri riconoscimenti – LaPanchina d’oro quale migliore allenatore dello scorso campionato di Serie B (da questa edizione non esiste più la denominazione Panchina d’argento) è andata a Giovanni Stroppa per la promozione conquistata con la Cremonese. Mentre per quanto riguarda la Serie C/Lega Pro aFabio Gallo (con 32 voti) per la stagione con l’Entella. La Panchina d’oro speciale è stata assegnata aEnzo Maresca che ha vinto la scorsa stagione la Conference League e il Mondiale per club con il Chelsea.

