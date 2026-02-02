Serie A ,- Udnese -Roma , le probabili formazioni

Udinese-Roma , il match delle ore 20,45 chiuderà la 23^ giornata Serie A. Al Bluenergy Stadium i giallorossi di Gasperini sono chiamnati a rispondere alla Juventus e al Napoli per rirpendersi il terzo posto in classifica.

Tanti gli indisponibili in casa Udinese. L’ultimo a raggiungere l’infermeria è Zanoli. Così toccherà a Kristensen, Solet e Bertola proteggere la porta di Okoye. Davanti Atta in coppia con Davis. Gasperini perde Dybala. Davanti c’è Malen supportato da Soulé e Pellegrini. In mediana spazio a El Aynaoui.

Arbitro: Sacchi J.L., Assistenti: Dei Giudici-Moro, IV ufficiale: Ayroldi, VAR: Ghersini-Maresca

Probabili formazioni Udinese-Roma

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. All. Runjaic.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Dove vedere Udinese-Roma in TV

La partita tra Udinese e Roma verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN (anche sul canale 214 di Sky sottoscrivendo l’abbonamento), che su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.