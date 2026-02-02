Liga (Spagna)- risultati e classifica 22^ giornata

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ligue 1 , (Francia)- risultati e classifica 20^ giornata
Serie A ,- Udnese -Roma , le probabili formazioni

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Giornata Nº 22
DataIncontroRisultato
30/01/2026EspanyolAlaves12
31/01/2026OviedoGirona10
31/01/2026OsasunaVillarreal22
31/01/2026LevanteAtl.Madrid00
31/01/2026ElcheBarcellona13
01/02/2026Real MadridVallecano21
01/02/2026BetisValencia21
01/02/2026GETAFECelta Vigo00
01/02/2026Athletic BilbaoReal Sociedad11
02/02/2026MaiorcaSiviglia

CLASSIFICA

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Barcellona55221813602337VVPVV
2Real Madrid54221732471829VVVVV
3Atletico Madrid45221363381721VNVVN
4Villarreal42211335392316VVPPN
5Betis Siviglia352298536288PNVPV
6Espanyol342210482627-1PNPPP
7Celta Vigo332289529236VVVPN
8Real Sociedad282277830300NVVVN
9Osasuna262275102627-1NPVVN
10Alaves252274112027-7NPPVV
11Athletic Bilbao252274112131-10PNPPN
12Girona25226792136-15VVVNP
13Elche24225983032-2PNNPP
14Siviglia242173112833-5PPPNV
15Valencia23225892335-12PNVVP
16Getafe232265111627-11NPPNN
17Rayo Vallecano222257101830-12NVPPP
18Maiorca212156102433-9NPPVP
19Levante182146112434-10VNPVN
20Real Oviedo162237121234-22NNPPV
Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
