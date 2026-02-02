Liga (Spagna)- risultati e classifica 22^ giornata

|Giornata Nº 22
|Data
|Incontro
|Risultato
|30/01/2026
|Espanyol
|Alaves
|1
|2
|31/01/2026
|Oviedo
|Girona
|1
|0
|31/01/2026
|Osasuna
|Villarreal
|2
|2
|31/01/2026
|Levante
|Atl.Madrid
|0
|0
|31/01/2026
|Elche
|Barcellona
|1
|3
|01/02/2026
|Real Madrid
|Vallecano
|2
|1
|01/02/2026
|Betis
|Valencia
|2
|1
|01/02/2026
|GETAFE
|Celta Vigo
|0
|0
|01/02/2026
|Athletic Bilbao
|Real Sociedad
|1
|1
|02/02/2026
|Maiorca
|Siviglia
CLASSIFICA
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Barcellona
|55
|22
|18
|1
|3
|60
|23
|37
|VVPVV
|2
|Real Madrid
|54
|22
|17
|3
|2
|47
|18
|29
|VVVVV
|3
|Atletico Madrid
|45
|22
|13
|6
|3
|38
|17
|21
|VNVVN
|4
|Villarreal
|42
|21
|13
|3
|5
|39
|23
|16
|VVPPN
|5
|Betis Siviglia
|35
|22
|9
|8
|5
|36
|28
|8
|PNVPV
|6
|Espanyol
|34
|22
|10
|4
|8
|26
|27
|-1
|PNPPP
|7
|Celta Vigo
|33
|22
|8
|9
|5
|29
|23
|6
|VVVPN
|8
|Real Sociedad
|28
|22
|7
|7
|8
|30
|30
|0
|NVVVN
|9
|Osasuna
|26
|22
|7
|5
|10
|26
|27
|-1
|NPVVN
|10
|Alaves
|25
|22
|7
|4
|11
|20
|27
|-7
|NPPVV
|11
|Athletic Bilbao
|25
|22
|7
|4
|11
|21
|31
|-10
|PNPPN
|12
|Girona
|25
|22
|6
|7
|9
|21
|36
|-15
|VVVNP
|13
|Elche
|24
|22
|5
|9
|8
|30
|32
|-2
|PNNPP
|14
|Siviglia
|24
|21
|7
|3
|11
|28
|33
|-5
|PPPNV
|15
|Valencia
|23
|22
|5
|8
|9
|23
|35
|-12
|PNVVP
|16
|Getafe
|23
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|-11
|NPPNN
|17
|Rayo Vallecano
|22
|22
|5
|7
|10
|18
|30
|-12
|NVPPP
|18
|Maiorca
|21
|21
|5
|6
|10
|24
|33
|-9
|NPPVP
|19
|Levante
|18
|21
|4
|6
|11
|24
|34
|-10
|VNPVN
|20
|Real Oviedo
|16
|22
|3
|7
|12
|12
|34
|-22
|NNPPV