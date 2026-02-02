Bundsliga (Germania)- risultati e classifica 20/esima giornata

|Giornata Nº 20
|Data
|Incontro
|Risultato
|30/01/2026
|Colonia
|Wolfsburg
|1
|0
|31/01/2026
|Eintracht Frankfurt
|Bayer Leverkusen
|1
|3
|31/01/2026
|Lipsia
|Mainz 05
|1
|2
|31/01/2026
|Werder Brema
|Gladbach
|1
|1
|31/01/2026
|Augsburg
|St.Pauli
|2
|1
|31/01/2026
|Hoffenheim
|Union Berlino
|3
|1
|31/01/2026
|Amburgo
|Bayern Monaco
|2
|2
|01/02/2026
|Stoccarda
|Friburgo
|1
|0
|01/02/2026
|Borussia Dortmund
|FC Heidenheim
|3
|2
CLASSIFICA
Squadre
Aggiornato: 2/02, 07:11
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|51
|20
|16
|3
|1
|74
|18
|56
|VVVPN
|2
|B. Dortmund
|45
|20
|13
|6
|1
|41
|19
|22
|NVVVV
|3
|Hoffenheim
|42
|20
|13
|3
|4
|43
|23
|20
|VVVVV
|4
|Stoccarda
|39
|20
|12
|3
|5
|37
|26
|11
|VVNVV
|5
|Lipsia
|36
|20
|11
|3
|6
|38
|27
|11
|VPVNP
|6
|Bayer Leverkusen
|35
|19
|11
|2
|6
|38
|26
|12
|VPPVV
|7
|Friburgo
|27
|20
|7
|6
|7
|31
|33
|-2
|VPNVP
|8
|E. Francoforte
|27
|20
|7
|6
|7
|40
|45
|-5
|NPNPP
|9
|Union Berlino
|24
|20
|6
|6
|8
|25
|33
|-8
|NNNPP
|10
|Colonia
|23
|20
|6
|5
|9
|29
|32
|-3
|NPVPV
|11
|Augsburg
|22
|20
|6
|4
|10
|24
|37
|-13
|PNNVV
|12
|B. M’gladbach
|21
|20
|5
|6
|9
|24
|33
|-9
|VPNPN
|13
|Amburgo
|19
|19
|4
|7
|8
|19
|29
|-10
|NPNNN
|14
|Wolfsburg
|19
|20
|5
|4
|11
|28
|42
|-14
|PVNPP
|15
|Werder Brema
|19
|20
|4
|7
|9
|22
|38
|-16
|PNPPN
|16
|Mainz
|18
|20
|4
|6
|10
|23
|33
|-10
|NVPVV
|17
|St. Pauli
|14
|20
|3
|5
|12
|18
|34
|-16
|PPNNP
|18
|Heidenheim
|13
|20
|3
|4
|13
|19
|45
|-26
|NPNPP