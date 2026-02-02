Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Parma-Juventus 1-4 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Premier League , (Inghilterra) - risultati e classifica 24/esima giornata
Bundsliga (Germania)- risultati e classifica 20/esima giornata
Ligue 1 , (Francia)- risultati e classifica 20^ giornata

Bundsliga (Germania)- risultati e classifica 20/esima giornata

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Giornata Nº 20
DataIncontroRisultato
30/01/2026ColoniaWolfsburg10
31/01/2026Eintracht FrankfurtBayer Leverkusen13
31/01/2026LipsiaMainz 0512
31/01/2026Werder BremaGladbach11
31/01/2026AugsburgSt.Pauli21
31/01/2026HoffenheimUnion Berlino31
31/01/2026AmburgoBayern Monaco22
01/02/2026StoccardaFriburgo10
01/02/2026Borussia DortmundFC Heidenheim32

CLASSIFICA

Squadre

Aggiornato: 2/02, 07:11

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco51201631741856VVVPN
2B. Dortmund45201361411922NVVVV
3Hoffenheim42201334432320VVVVV
4Stoccarda39201235372611VVNVV
5Lipsia36201136382711VPVNP
6Bayer Leverkusen35191126382612VPPVV
7Friburgo27207673133-2VPNVP
8E. Francoforte27207674045-5NPNPP
9Union Berlino24206682533-8NNNPP
10Colonia23206592932-3NPVPV
11Augsburg222064102437-13PNNVV
12B. M’gladbach21205692433-9VPNPN
13Amburgo19194781929-10NPNNN
14Wolfsburg192054112842-14PVNPP
15Werder Brema19204792238-16PNPPN
16Mainz182046102333-10NVPVV
17St. Pauli142035121834-16PPNNP
18Heidenheim132034131945-26NPNPP
Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Premier League , (Inghilterra) - risultati e classifica 24/esima giornata

Febbraio 2, 2026
Articolo successivo

Ligue 1 , (Francia)- risultati e classifica 20^ giornata

Febbraio 2, 2026

Recommended for You

Premier League , (Inghilterra) – risultati e classifica 24/esima giornata

Premier League (Inghiltyerra) risultati e classifica 23a Giornata

Ligue 1 (Francia) , risultati e classifica 19a Gionrata

Bundesliga (Germania) , risultati 18/esima giornata

Premier League (Inghiterra) , risultati 22/esima giornata