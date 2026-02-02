Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A ,- Udnese -Roma , le probabili formazioni
Serie A: Parma-Juventus 1-4

Calciomercato Serie A , il tabellone

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione

Tutti gli acquisti e le cessioni Calciomercato Sessione INvernale 2025/2026 Serie A

ATALANTA

acquisti

    Godfrey (d, Sheffield United)

    Raspadori (a, Atletico Madrid)

cessioni

    Brescianini (c, Fiorentina)

    Godfrey (d, Brondby)

    Maldini (a, Lazio)

BOLOGNA

acquisti

    Helland (d, Brann)

    Sohm (c, Fiorentina)

cessioni

    Fabbian (c, Fiorentina)

    Sulemana (c, Cagliari)

    Immobile (a, Paris)

CAGLIARI

acquisti

    Dossena (d, Como)

    Sulemana (c, Bologna)

    Albarracin (c, Boston River)

    Raterink (d, De Graafschap)

cessioni

    Rog (c, svincolato)

    Prati (c, Torino)

COMO

acquisti

cessioni

    Verdi (a, Sudtirol)

    Posch (d, Mainz)

trattative

    Cuenca (d, Barcellona)

    Kaiki (d, Cruzeiro)

CREMONESE

acquisti

    Djuric (a, Parma)

    Maleh (c, Lecce)

cessioni

    Vasquez (a, Belgrano)

FIORENTINA

acquisti

    Solomon (a, Villarreal)

    Brescianini (c, Atalanta)

    Harrison (c, Leeds)

    Fabbian (c, Bologna)

GENOA

acquisti

    Bijlow (p, Feyenoord)

    Baldanzi (c, Roma)

    Zatterstrom (d, Sheffield)

    Amorim (c, Alverca)

cessioni

    Stanciu (c, svincolato)

INTER

acquisti

    Jakirovic (d, Dinamo Zagabria)

cessioni

    V. Carboni (a, Racing)

    Asllani (c, Besiktas)

JUVENTUS

acquisti

    Boga (a, Nizza)

cessioni

    Rouhi (d, Carrarese)

LAZIO

acquisti

    Ratkov (a, Salisburgo)

    Taylor (c, Ajax)

    Motta (p, Reggiana)

    Maldini (a, Atalanta)

    Przyborek (c. Pogon)

cessioni

    Castellanos (a, West Ham)

    Guendouzi (c, Fenerbahce)

LECCE

acquisti

    Gandelman (c, Gent)

    Ngom (c, Estrela Amadora)

    Fofana (c, Grazer AK)

    Cheddira (a, Sassuolo)

cessioni

    Guilbert (d, Nantes)

    Kaba (c, Nantes)

MILAN

acquisti

    Füllkrug (a, West Ham)

cessioni

    Maximilian Ibrahimovic (a, Ajax)

NAPOLI

acquisti

   Giovane (a, Verona)

Alisson (a, Sporting CP)

cessioni

    Lucca (a, Nottingham Forest)

    Lang (a, Galatasaray)

    Ngonge (a, Espanyol)

PARMA

acquisti

    Carboni (d, Empoli)

    Nicolussi Caviglia (c, Fiorentina)

    Elphege (a, Grenoble)

cessioni

    Hernani (c, Monza)

    Lovik (d, Trabzonspor)

PISA

acquisti

    Durosinmi (a, Viktoria Plzen)

    Bozhinov (d, Anversa)

    Loyola (c, Independiente)

    Stojilkovic (a, Cracovia)

cessioni

ROMA

acquisti

    Robinio Vaz (a, Marsiglia)

    Malen (a, Aston Villa)

    Venturino (a, Genoa)

    Zaragoza, (a, Celta Vigo)

cessioni

    Bove (c, rescissione)

    Bailey (a, Aston Villa)

    Baldanzi (c, Genoa)

SASSUOLO

acquisti

    Nzola (a, Pisa)

cessioni

    Cheddira (a, Lecce)

TORINO

acquisti

    Obrador (d, Benfica)

    Prati (c, Cagliari)

    Marianucci (d, Napoli)

    Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)

cessioni

    Popa (p, Cluj)

    Asllani (c, Inter)

UDINESE

acquisti

    Arizala (d, Independiente Medellin)

cessioni

    Palma (d, Sampdoria)

    Iker Bravo (a, Las Palmas)

    Brenner (a, Vasco Da Gama)

    Lovric (c, Verona)

VERONA

acquisti

    Borghi (p, Corinthians)

    Isaac (a, Atletico Mineiro)

    Lirola (d, Marsiglia)

    Lovric (c, Udinese)

    Bowie (a, Hibernian)

cessioni

    Giovane (a, Napoli)

    Unai Nunez (d, Valencia)

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Serie A ,- Udnese -Roma , le probabili formazioni

Febbraio 2, 2026
Serie A: Parma-Juventus 1-4

Febbraio 2, 2026

