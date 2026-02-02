Calciomercato Serie A , il tabellone

Tutti gli acquisti e le cessioni Calciomercato Sessione INvernale 2025/2026 Serie A
ATALANTA
acquisti
Godfrey (d, Sheffield United)
Raspadori (a, Atletico Madrid)
cessioni
Brescianini (c, Fiorentina)
Godfrey (d, Brondby)
Maldini (a, Lazio)
BOLOGNA
acquisti
Helland (d, Brann)
Sohm (c, Fiorentina)
cessioni
Fabbian (c, Fiorentina)
Sulemana (c, Cagliari)
Immobile (a, Paris)
CAGLIARI
acquisti
Dossena (d, Como)
Sulemana (c, Bologna)
Albarracin (c, Boston River)
Raterink (d, De Graafschap)
cessioni
Rog (c, svincolato)
Prati (c, Torino)
COMO
acquisti
cessioni
Verdi (a, Sudtirol)
Posch (d, Mainz)
trattative
Cuenca (d, Barcellona)
Kaiki (d, Cruzeiro)
CREMONESE
acquisti
Djuric (a, Parma)
Maleh (c, Lecce)
cessioni
Vasquez (a, Belgrano)
FIORENTINA
acquisti
Solomon (a, Villarreal)
Brescianini (c, Atalanta)
Harrison (c, Leeds)
Fabbian (c, Bologna)
GENOA
acquisti
Bijlow (p, Feyenoord)
Baldanzi (c, Roma)
Zatterstrom (d, Sheffield)
Amorim (c, Alverca)
cessioni
Stanciu (c, svincolato)
INTER
acquisti
Jakirovic (d, Dinamo Zagabria)
cessioni
V. Carboni (a, Racing)
Asllani (c, Besiktas)
JUVENTUS
acquisti
Boga (a, Nizza)
cessioni
Rouhi (d, Carrarese)
LAZIO
acquisti
Ratkov (a, Salisburgo)
Taylor (c, Ajax)
Motta (p, Reggiana)
Maldini (a, Atalanta)
Przyborek (c. Pogon)
cessioni
Castellanos (a, West Ham)
Guendouzi (c, Fenerbahce)
LECCE
acquisti
Gandelman (c, Gent)
Ngom (c, Estrela Amadora)
Fofana (c, Grazer AK)
Cheddira (a, Sassuolo)
cessioni
Guilbert (d, Nantes)
Kaba (c, Nantes)
MILAN
acquisti
Füllkrug (a, West Ham)
cessioni
Maximilian Ibrahimovic (a, Ajax)
NAPOLI
acquisti
Giovane (a, Verona)
Alisson (a, Sporting CP)
cessioni
Lucca (a, Nottingham Forest)
Lang (a, Galatasaray)
Ngonge (a, Espanyol)
PARMA
acquisti
Carboni (d, Empoli)
Nicolussi Caviglia (c, Fiorentina)
Elphege (a, Grenoble)
cessioni
Hernani (c, Monza)
Lovik (d, Trabzonspor)
PISA
acquisti
Durosinmi (a, Viktoria Plzen)
Bozhinov (d, Anversa)
Loyola (c, Independiente)
Stojilkovic (a, Cracovia)
cessioni
ROMA
acquisti
Robinio Vaz (a, Marsiglia)
Malen (a, Aston Villa)
Venturino (a, Genoa)
Zaragoza, (a, Celta Vigo)
cessioni
Bove (c, rescissione)
Bailey (a, Aston Villa)
Baldanzi (c, Genoa)
SASSUOLO
acquisti
Nzola (a, Pisa)
cessioni
Cheddira (a, Lecce)
TORINO
acquisti
Obrador (d, Benfica)
Prati (c, Cagliari)
Marianucci (d, Napoli)
Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
cessioni
Popa (p, Cluj)
Asllani (c, Inter)
UDINESE
acquisti
Arizala (d, Independiente Medellin)
cessioni
Palma (d, Sampdoria)
Iker Bravo (a, Las Palmas)
Brenner (a, Vasco Da Gama)
Lovric (c, Verona)
VERONA
acquisti
Borghi (p, Corinthians)
Isaac (a, Atletico Mineiro)
Lirola (d, Marsiglia)
Lovric (c, Udinese)
Bowie (a, Hibernian)
cessioni
Giovane (a, Napoli)
Unai Nunez (d, Valencia)