Serie A: Parma-Juventus 1-4
Calciomercato Serie A , il tabellone
Serie A: Parma-Juventus 1-4
Verona , Ufficiale; esonarato Zanetti

Serie A: Parma-Juventus 1-4

Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Serie A: la Juve cala il poker contro il Parma
Febbraio 2, 2026
scritto daRedazione
Calciomercato Serie A , il tabellone

Febbraio 2, 2026
Verona , Ufficiale; esonarato Zanetti

Febbraio 2, 2026

