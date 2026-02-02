Verona , Ufficiale; esonarato Zanetti

Era nell’aria infatti è arrivata anche l’ufficialità : Paolo Zanetti esonerato dallHella Verona; “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota del club veneto – Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali”. La squadra, ultima in classifica, è stata affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Paolo Sammarco.