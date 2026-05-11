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Napoli, Conte:" mi disopiace per i ragazzi , volevano conquistare stasera la qualificazione Champions"
Bologna , Italiano:”sono contento per Rowe”

Bologna , Italiano:”sono contento per Rowe”

Maggio 11, 2026
scritto daRedazione

Ai microfoni Dazn , il tecncio del Bologna Vincenzo Italiano , dsopo la bella vittoria al maradona 3-2 contro il Napoli.

“Bernadeschi mi ha confidato che da contratto quando lo sostituisco mi deve tirare una bottiglietta d’acqu, scherzi a parte sono contento per Rowe, si è allenato poco , quando uno come lui entra deve mettere in campo l’imprevedibilità” . E’ stata una bella vittori , nonostante il ritorno del Napoli nel secondo tempo”-

“Sapevano di Rowe e Berandeschi , c’è voluto un pò di tempo , poi si sono ambientati. Non siamo risuciti a fare come lo scorso anno , però abbiamo ancora due partite e cercheremo di fare bene”.

“Su Castro stiamo parlando di un 2004 , da due anni titolare in una squadra che ha fatto la Champions , è in crescita sotto tutti i punti di vista , sa legare il gioco benissimo, se tiene i piedi ben saldi a terra può diventare un’attaccante importante”.

“Domani l’incontro con la Società? “Si farà come lo scorso anno per i programmi futuri , come abbiamo sempre fattom, c’è un bel rapporto con tutti , vediamo il da farsi”

Maggio 11, 2026
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