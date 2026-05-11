Sinner-Popyrin a Roma: match degli Internazionali d’Italia in palio gli ottavi di finale

Il Centrale del Foro Italico si prepara ad accendersi per uno dei match più attesi della giornata agli Internazionali BNL d’Italia: protagonista ancora una volta Jannik Sinner, numero 1 del mondo, impegnato contro l’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno del torneo.
Sinner arriva al match dopo la vittoria contro l’austriaco Ofner con l’obiettivo di proseguire il suo cammino a Roma, torneo che rappresenta uno degli ultimi grandi traguardi ancora da conquistare nel suo palmarès. Di fronte troverà Popyrin, avversario già affrontato più volte in carriera e che parte da sfavorito nei precedenti.
In caso di vittoria, l’azzurro tornerebbe in campo già nei giorni successivi per gli ottavi di finale, continuando la sua corsa davanti al pubblico italiano.
L’incontro è programmato non prima delle ore 15:00 sul Campo Centrale di Roma.
L’orario potrebbe subire lievi variazioni in base all’andamento delle sfide precedenti in calendario.
La partita sarà trasmessa in diretta su più piattaforme, con ampia copertura anche in chiaro:
- Sky Sport Uno (canale 201)
- Sky Sport Tennis (canale 203)
- TV8 (canale 8 del digitale terrestre) → visione gratuita e in chiaro