Cobolli batte Atmane agli Internazionali BNL d’Italia 2026

Il sogno romano continua al Internazionali BNL d’Italia. Flavio Cobolli conquista il terzo turno del Masters 1000 capitolino superando in due set il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3 al termine di una sfida intensa e combattuta soprattutto nella prima frazione.

Sul Centrale del Foro Italico il tennista romano ha confermato il grande momento di forma, trascinato anche dall’entusiasmo del pubblico di casa. Il primo set si è giocato sul filo dell’equilibrio: entrambi solidi al servizio, pochi errori e grande intensità negli scambi. A fare la differenza è stato il tie-break, dominato da Cobolli con personalità e colpi vincenti, chiuso con autorità per 7 punti a 1 dopo oltre un’ora di gioco.

Nel secondo set l’azzurro ha alzato ulteriormente il livello. Il break arrivato nelle battute iniziali ha indirizzato il match, con Cobolli bravo a confermare il vantaggio grazie a un servizio efficace e a una gestione sempre lucida dei momenti chiave. Atmane ha provato a restare agganciato alla partita, ma il romano non ha mai dato l’impressione di perdere il controllo dell’incontro.

Dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco è arrivata la chiusura al secondo match point, tra gli applausi del pubblico romano che sogna di vedere il proprio beniamino protagonista fino in fondo nel torneo.

Al terzo turno Cobolli, attuale numero 12 del ranking ATP, affronterà Thiago Agustín Tirante, protagonista della sorpresa di giornata dopo l’eliminazione del britannico Cameron Norrie.