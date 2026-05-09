Sinner debutta a Roma: stasera il numero uno del mondo sfida Ofner agli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner è pronto a fare il suo attesissimo esordio agli Internazionali d’Italia 2026, nel torneo di casa che lo vede tra i grandi favoriti. Il numero uno del ranking ATP scenderà in campo oggi, sabato 9 maggio, non prima delle ore 19 sul Campo Centrale del Foro Italico, per affrontare l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno.

L’attesa per il rientro in scena del campione azzurro è altissima, soprattutto dopo il recente successo a Madrid che ha consolidato il suo momento straordinario sul circuito. Sinner, reduce da una serie impressionante di risultati nei Masters 1000, punta a confermarsi anche sulla terra rossa di Roma, dove lo scorso anno era arrivato fino alla finale.

Un debutto sulla carta favorevole

Il match contro Ofner rappresenta un incrocio inedito nel circuito ATP principale. L’unico precedente tra i due risale al 2019, nel Challenger di Ortisei, dove Sinner si impose in finale con un netto 6-2, 6-4. Da allora, i due percorsi hanno seguito traiettorie molto diverse: l’azzurro è salito fino alla vetta del ranking mondiale, mentre l’austriaco si è stabilizzato nelle retrovie della classifica, pur con qualche buon risultato sulla terra battuta.

Ofner, attualmente numero 82 del mondo, ha come miglior ranking la 37ª posizione e predilige la superficie rossa. A Roma ha già mostrato solidità nel primo turno, ma contro Sinner dovrà alzare notevolmente il livello per restare in partita.

Dove vedere Sinner-Ofner

Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming non prima delle ore 19:00 Gli appassionati potranno seguire l’incontro su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre alle piattaforme Sky Go e NOW riservate agli abbonati.

Buone notizie anche per il pubblico generalista: la partita sarà visibile in chiaro su TV8, con streaming gratuito disponibile sul sito dell’emittente.

Il cammino nel torneo

In caso di vittoria, Sinner affronterà nei sedicesimi di finale il vincente della sfida tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin, un ostacolo sulla carta più impegnativo rispetto al debutto odierno.

Roma si prepara dunque a vivere una serata di grande tennis, con il pubblico del Foro Italico pronto a sostenere il proprio campione nel suo primo passo verso un possibile trionfo casalingo.