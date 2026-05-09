Grosso: “Blackout decisivo, il Torino ci ha puniti con qualità”

Il Sassuolo esce sconfitto dalla trasferta contro il Torino e, nel post partita, Fabio Grosso analizza con lucidità una gara ricca di occasioni ma segnata da un calo fatale nella ripresa.

L’allenatore neroverde ha sottolineato l’equilibrio del match nel primo tempo, caratterizzato da diverse opportunità da gol per entrambe le squadre, spesso nate da errori e disattenzioni. Nella seconda frazione, il Sassuolo era riuscito anche a trovare il vantaggio, prima però di vivere dieci minuti complicati che hanno cambiato l’inerzia della partita.

Una sconfitta che lascia amarezza in casa Sassuolo, soprattutto per come è maturata, ma che conferma anche il valore di un Torino capace di approfittare immediatamente dei momenti di difficoltà degli avversari.