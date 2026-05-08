Torino, rimonta da applausi: Sassuolo ko 2-1 in quattro minuti

Il Torino continua a crescere e davanti al proprio pubblico conquista un’altra vittoria preziosa. Nell’anticipo della 36ª giornata di Serie A, la squadra di Roberto D’Aversa supera in rimonta il Sassuolo per 2-1, confermando il grande rendimento casalingo dell’ultimo periodo.

La sfida dell’Olimpico Grande Torino parte subito con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. I granata sfiorano il vantaggio con Njie, che colpisce una traversa, mentre il Sassuolo risponde con Pinamonti e Laurienté senza però trovare precisione sotto porta. Il primo tempo resta equilibrato, con il Torino più pericoloso nel finale grazie ai tentativi di Simeone e Prati.

Nella ripresa, però, sono gli emiliani a colpire per primi. Al 51’ Lipani serve Thorstvedt, che da pochi passi non sbaglia e porta avanti il Sassuolo. La reazione granata è immediata: D’Aversa inserisce Duvan Zapata e il Torino cambia marcia.

I padroni di casa aumentano la pressione offensiva e al 66’ trovano il pareggio con Giovanni Simeone. L’attaccante argentino svetta di testa e firma il suo quinto gol consecutivo in campionato.

Il Torino continua a spingere e appena quattro minuti più tardi completa la rimonta. Ancora decisivo Zapata, autore dell’assist per Pedersen, che di testa batte Muric e firma il 2-1 definitivo.

Nel finale i granata sfiorano anche il tris, mentre il Sassuolo non riesce più a reagire. Con questo successo il Torino sale a quota 44 punti e conferma il buon momento sotto la guida di D’Aversa. Resta invece fermo a 49 punti il Sassuolo di Fabio Grosso, attualmente decimo in classifica.

IL TABELLINO

TORINO-SASSUOLO 2-1

TORINO (3-4-1-2) – Paleari 6; Marianucci 6, Saul Coco 5.5, Ebosse 6; Lazaro 6 (14′ st Pedersen 6.5), Prati 5.5 (23′ st Ilkhan 6.5), Gineitis 6, Rafa Obrador 5.5 (42′ st Nkounkou sv); Vlasic 6; Simeone 7 (42′ st Kulenovic sv), Njie 6 ,5(14′ st Zapata 6.5). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Adams, Casadei, Biraghi, Tameze, Savva, Gabellini. All. D’Aversa.

SASSUOLO (4-3-3) – Muric 5.5; Coulibaly 5, Walukiewicz 6, Muharemovic 5.5, Doig 5.5 (30′ st Garcia 6); Lipani 6.5 (18′ st Koné 5.5), Matic 5.5 (39′ st Bakola sv), Thorstvedt 6.5; Volpato 6 (18′ st Berardi 5.5), Pinamonti 5,5 (30′ st Nzola 5.5), Laurienté 5.5. A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. All. Grosso.

Arbitro: Galipò.

Marcatori: 6′ st Thorstvedt (S), 21′ st Simeone (T), 25′ st Pedersen (T).

Ammoniti: Lipani (S), Marianucci (T), Prati (T), Thorstvedt (S), Nkounkou (T), Gineitis (T).