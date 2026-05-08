Patric carica la Lazio: “Vogliamo il 7° posto e arrivare pronti alla finale di Coppa Italia”

La Lazio guarda al finale di stagione con ambizione e consapevolezza. Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il difensore della Lazio, Patric, ha fatto il punto sul momento della squadra, tra obiettivi in campionato e l’attesa per la finale di Coppa Italia.

“Vogliamo vincere per continuare a inseguire il settimo posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un altro successo in campionato ci aiuterebbe ancora di più per la partita di mercoledì. Spero che la stagione possa finire in modo importante per noi”, ha dichiarato il difensore spagnolo, sottolineando quanto ogni gara sia decisiva in questa fase della stagione.

Patric ha poi evidenziato il percorso di crescita della squadra, capace di restare compatta anche nei momenti più difficili: “Quattro mesi fa non avremmo mai pensato di arrivare a questa settimana con così tanto in gioco. Siamo stati bravi a rimanere in piedi nei momenti difficili in campionato e in Coppa Italia. Siamo molto motivati per vivere e affrontare questi giorni”.

Spazio anche a una riflessione personale sul suo ruolo all’interno del gruppo biancoceleste: “Sono orgoglioso della mia carriera e del percorso fatto finora. Cerco di dare il 100% in ogni allenamento, mi preparo ogni giorno per dare il massimo alla Lazio e mi aspetto sempre lo stesso dai miei compagni”.

La squadra biancoceleste si prepara così a un finale di stagione ad alta intensità, con l’obiettivo di centrare il settimo posto in campionato e presentarsi al meglio all’appuntamento decisivo della finale di Coppa Italia.