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Spalletti carica la Juventus: “Basta sfortuna, serve massima concentrazione”
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Spalletti carica la Juventus: “Basta sfortuna, serve massima concentrazione”

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione

La Juventus si prepara alla trasferta del Via del Mare contro il US Lecce con un obiettivo chiaro: rialzarsi subito dopo il passo falso contro il Verona e difendere la corsa alla prossima Champions League.

Alla vigilia della sfida, Luciano Spalletti ha analizzato il momento dei bianconeri, chiedendo lucidità e concretezza:

“Non è stato tutto da buttare. Il pubblico ha riconosciuto impegno e qualità, ma dobbiamo ripartire da ciò che abbiamo fatto bene senza appellarci alla sfortuna”.

Il tecnico bianconero ha poi sottolineato il valore dell’avversario e la difficoltà della gara in Salento:

“Il Lecce è una squadra organizzata, con un allenatore bravo come Di Francesco e una società solida. Sarà una partita ad alta intensità, servirà il massimo per ottenere un risultato importante”.

Spalletti ha anche spiegato come il momento della stagione imponga scelte nette e definitive:

“Ci siamo tolti alcune possibilità, ma ora la strada è più chiara. Non bisogna avere dubbi, serve convinzione totale nelle idee e nei comportamenti”.

Vlahovic possibile titolare

Sul fronte formazione, il tecnico ha aperto all’utilizzo di Dušan Vlahović dal primo minuto, pur senza caricarlo di eccessive responsabilità:

“È una possibilità, ma la squadra viene prima di tutto. La coesione nasce da tanti fattori”.

Maggio 8, 2026
scritto daRedazione
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