Conference League , da Londra a Madrid Crystal Palce e Rayo Vallecano in finale

Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocheranno la vittoria della Conference League 2025/26 nella finale di Lipsia di mercoledì 27 maggio.

Dopo il 4-1 della gara di andata gli inglesi superano 2-1 lo Shakhtar Donetsk anche al ritorno, grazie all’autorete di Henrique e al gol di Sarr. La squadra di Glasner dovrà vedersela con gli spagnoli, che bissano l’1-0 della semifinale di andata contro lo Straburgo vincendo anche al ritorno grazie ad Alemao.

CRYSTAL PALACE-SHAKHTAR DONETSK 2-1 (agg. 5-2)

Tutto piuttosto facile per il Crystal Palace, che forte del 4-1 della semifinale di andata piega per 2-1 lo Shakhtar Donetsk anche al ritorno e conquista la finale. Gli ospiti partono forte alla ricerca dell’impresa, ma al 25’ ecco il vantaggio inglese: cross basso in tap-in di Munoz e deviazione nella propria porta di Henrique. Verso la fine del primo tempo gli ucraini pareggiano i conti con Eguinaldo proprio su assist di Henrique (34’), ma a inizio ripresa arriva il colpo del ko: Mitchell innesca Sarr, che sigla il 2-1 nel definitivo 5-2 complessivo che vale vittoria e qualificazione alla finale.

STRASBURGO-RAYO VALLECANO 0-1 (agg. 0-2)

Per il Rayo Vallecano destino analogo a quello del Crystal Palace: dopo l’1-0 casalingo dell’andata gli spagnoli vincono 1-0 anche nella sfida di ritorno sul campo dello Strasburgo. Dominio totale da parte degli iberici fin dal primo tempo, con tante occasioni da gol. Al 42’ ecco che arriva la rete che spegne definitivamente i sogni dei francesi: Lejeune colpisce quasi a botta sicura, il portiere Penders respinge ma Alemao in tap-in è il più veloce di tutti ad insaccare. I padroni di casa provano ad accorciare le distanze solamente nel finale (sbagliando anche un calcio di rigore con Enciso al 94’), ma il Rayo trionfa anche al ritorno e raggiunge il Crystal Palace nella finale di Lipsia.