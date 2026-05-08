Europa Legaue – Rimonta da leggenda: Aston Villa e Friburgo volano in finale di Europa League

La finale di UEFA Europa League del 20 maggio a Istanbul parlerà inglese e tedesco: saranno Aston Villa e SC Freiburg a contendersi il trofeo dopo due straordinarie rimonte nelle semifinali di ritorno.

Aston Villa show: Nottingham travolto 4-0

Dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata, l’Aston Villa di Unai Emery ribalta tutto con una prestazione dominante contro il Nottingham Forest.

I Villans sbloccano il match al 36’ grazie a Ollie Watkins, che firma l’1-0 su assist di Emiliano Buendía. Nella ripresa è proprio l’argentino a raddoppiare dal dischetto al 58’, dopo il fallo subito da Pau Torres.

Il Nottingham prova a reagire, ma nel finale sale in cattedra John McGinn: lo scozzese segna al 77’ e ancora all’80’, chiudendo il match sul 4-0 e regalando all’Aston Villa una storica qualificazione alla finale.

Friburgo, impresa completata contro il Braga

Anche il SC Freiburg riesce nell’impresa dopo il ko per 2-1 subito all’andata contro il SC Braga.

La sfida cambia subito volto al 6’, quando Dorgeles viene espulso per un fallo da ultimo uomo, lasciando i portoghesi in dieci uomini per quasi tutta la partita. I tedeschi ne approfittano immediatamente: al 19’ Lukas Kübler firma l’1-0, mentre al 41’ Johan Manzambi realizza il raddoppio che vale il sorpasso nel totale.

Nel secondo tempo il Friburgo continua a spingere e trova il tris ancora con Kübler al 72’. Il gol di Pau Víctor al 79’ riaccende le speranze del Braga, ma non basta: i tedeschi resistono e conquistano una storica finale europea.