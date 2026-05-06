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Calcio italiano, confronto aperto verso la presidenza FIGC: dialogo e strategie in campo
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Calcio italiano, confronto aperto verso la presidenza FIGC: dialogo e strategie in campo

Maggio 6, 2026
scritto daRedazione

Si è concluso con toni positivi l’incontro tra Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e la Lega Serie B, svoltosi presso la sede della FIGC. Un confronto durato circa un’ora e un quarto, definito utile per affrontare in modo concreto le principali criticità del sistema calcistico.

Abete ha evidenziato come il metodo adottato dalla Serie B rappresenti un modello efficace, capace di favorire la partecipazione e stimolare una riflessione approfondita sui problemi esistenti. L’obiettivo comune resta quello di riunire tutte le componenti del calcio italiano attorno a un tavolo, per individuare soluzioni condivise e costruire un percorso sostenibile.

L’incontro si inserisce in una fase cruciale, in vista della presentazione delle candidature per la presidenza federale, fissata al 13 maggio. Subito dopo il confronto con Abete, la Lega Serie B ha incontrato anche Giovanni Malagò, indicato tra i possibili candidati alla guida della Federazione.

Secondo Abete, la formalizzazione di una candidatura non è solo un atto politico, ma uno strumento utile a stimolare il dibattito e ad approfondire le questioni nei quaranta giorni successivi. Senza una reale competizione, ha sottolineato, si rischia immobilismo decisionale.

Infine, il presidente della LND ha richiamato l’importanza di trovare una sintesi tra le diverse posizioni, ricordando la presenza di una figura già riconosciuta come Gabriele Gravina. La sfida, dunque, sarà coniugare continuità e rinnovamento, mettendo al centro le esigenze del calcio italiano.

Maggio 6, 2026
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