Malagò incontra la Serie B: dialogo positivo e candidatura FIGC ancora in stand-by

L’ex presidente del CONI te Giovanni Malagò sceglie l’ironia per raccontare il confronto con i club della Serie B, ma dietro la battuta emerge un incontro ricco di contenuti e spunti. “È come se vai a un ristorante e gli chiedi come si mangia”, ha detto, lasciando intendere un giudizio complessivamente positivo.

Il presidente del CONI ha descritto il faccia a faccia come “interessante e divertente”, sottolineando il clima costruttivo e la qualità delle relazioni personali, consolidate in alcuni casi da lunga conoscenza. Al centro del confronto, il momento del calcio italiano e le possibili linee di sviluppo per il futuro, tra idee, riflessioni e priorità condivise.

Un passaggio importante ha riguardato il dialogo con Paolo Bedin, presidente della Lega Serie B, incontrato in due occasioni. Bedin ha presentato un documento programmatico che Malagò ha apprezzato per diversi contenuti, pur definendolo “in parte un libro dei sogni”, evidenziando quindi la necessità di distinguere tra proposte concrete e obiettivi più difficili da realizzare.

Sul fronte della possibile candidatura alla presidenza FIGC, Malagò ha confermato che esistono già numeri e consensi significativi, provenienti da più componenti del sistema calcio, tra cui Serie A, allenatori e calciatori. Tuttavia, ha invitato alla prudenza: si tratta di un equilibrio delicato, in cui ogni passo va ponderato per evitare fratture interne.

La decisione definitiva non è ancora stata presa. Malagò ha annunciato un ulteriore passaggio di confronto con la Lega Pro previsto per venerdì, dopo il quale chiarirà formalmente la propria posizione.

Per ora, il quadro resta aperto: segnali positivi dal dialogo con la Serie B, attenzione agli equilibri politici e una candidatura che prende forma, ma senza accelerazioni.