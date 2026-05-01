Serie B , laguna in Paradiso, Brianza all’Inferno: Il 1° Maggio dei verdetti

Il primo maggio del calcio italiano non è stato una festa del lavoro, ma una festa del cuore per i tifosi del Venezia e un incubo ad occhi aperti per quelli del Monza. Mentre i vaporetti si preparano a sfilare in Canal Grande, il campionato di Serie B ci ricorda che la gloria e il baratro distano spesso solo pochi chilometri e una manciata di minuti di recupero.

l ruggito del Leone: Venezia torna Grande

Non è stata la vittoria epica che Stroppa sognava, ma conta la sostanza. Il Venezia si è complicato la vita a Spezia, facendosi rimontare due gol di vantaggio nonostante la superiorità numerica, ma il destino aveva già deciso: la Serie A è realtà. Un anno solo di purgatorio è bastato per ritrovare la bussola e la massima serie. I gol di Yeboah e Sagrado sono i sigilli su una stagione di sofferenza e qualità.

Il Frosinone prenota il posto a tavola

Ai ciociari manca solo il brindisi ufficiale. Lo spartito di Alvini ha funzionato anche a Castellammare di Stabia: un 1-0 chirurgico firmato Bracaglia che spinge il Frosinone a un passo dal traguardo. Sabato prossimo basterà un punto contro il Mantova (ormai salvo e felice) per chiudere la pratica e dimenticare le amarezze del passato.

Il suicidio del Monza e la palude della C

Se c’è una squadra che oggi esce con le ossa rotte è il Monza. Crollare 3-2 a Mantova, subendo il gol decisivo al 95′ dopo aver accarezzato una rimonta impossibile, è un colpo psicologico tremendo. Ora i play-off diventano una giungla pericolosa dove nulla è scontato.

Dall’altra parte della classifica, il fondo della botte è affollatissimo:

Spezia, Pescara e Reggiana sono appese a un filo sottilissimo.

Il Bari rialza la testa prepotentemente battendo l’Entella e promette un’ultima giornata di fuoco per evitare i play-out.

Serie B – risultati 37a Giornata

Venerdì 1 maggio 2026

Bari -Virtus Entella (15:00) 2-0

45’+1’ Moncini (B), 90’+7’ Maggiore (B)

Carrarese-Cesena (15:00) 0-0

Empoli -Avellino (15:00) 1-0

59’ Lovato (E)

Juve Stabia-Frosinone (15:00) 0-1

73’ Bracaglia (F)

Mantova-Monza (15:00) 3-2

23’ Kouda (MN), 36’ Mancuso (MN), 78’ Lucchesi (MO), 89’ Mota (MO), 90’+5’ Benaissa-Yahia (MN)

Modena -Reggiana (15:00) 2-1

13’ Zampano (M), 56’ Ambrosino (M), 65’ Vicari (R)

Padova-Pescara (15:00) 1-0

90’+4’ Pastina (PD)

Palermo-Catanzaro (15:00) 3-2

3’ Pittarello (C), 15’ Johnsen (P), 32’ Pittarello (C), 54’ autorete Nuamah (P), 86’ rigore Pohjanpalo (P)

Sampdoria-Südtirol (15:00) 1-0

31’ Abildgaard (SA)

Spezia -Venezia (15:00) 2-2

7’ Yeboah (V), 70’ Sagrado (V), 75’ Valoti (S), 90’+1’ Artistico (S)

Classifica

Venezia 79

Frosinone 78

Monza 75

Palermo 72

Catanzaro 59

Modena 55

Juve Stabia 50

Avellino 46

Cesena 46

Mantova 46

Carrarese 44

Sampdoria 44

Padova 43

Empoli 40

Sudtirol 40

Virtus Entella 39

Bari 37

Pescara 34

Spezia 34

Reggiana 34

Prossimo turno – 38a e ultima Giornata

Venerdì 8 maggio 2026

Avellino-Modena (20:30)

Catanzaro-Bari (20:30)

Cesena-Padova (20:30)

Frosinone-Mantova (20:30)

Monza-Empoli (20:30)

Pescara-Spezia (20:30)

Reggiana-Sampdoria (20:30)

Südtirol-Juve Stabia (20:30)

Venezia-Palermo (20:30)

Virtus Entella-Carrarese (20:30)