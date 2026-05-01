Serie B , laguna in Paradiso, Brianza all’Inferno: Il 1° Maggio dei verdetti

Il primo maggio del calcio italiano non è stato una festa del lavoro, ma una festa del cuore per i tifosi del Venezia e un incubo ad occhi aperti per quelli del Monza. Mentre i vaporetti si preparano a sfilare in Canal Grande, il campionato di Serie B ci ricorda che la gloria e il baratro distano spesso solo pochi chilometri e una manciata di minuti di recupero.
l ruggito del Leone: Venezia torna Grande
Non è stata la vittoria epica che Stroppa sognava, ma conta la sostanza. Il Venezia si è complicato la vita a Spezia, facendosi rimontare due gol di vantaggio nonostante la superiorità numerica, ma il destino aveva già deciso: la Serie A è realtà. Un anno solo di purgatorio è bastato per ritrovare la bussola e la massima serie. I gol di Yeboah e Sagrado sono i sigilli su una stagione di sofferenza e qualità.
Il Frosinone prenota il posto a tavola
Ai ciociari manca solo il brindisi ufficiale. Lo spartito di Alvini ha funzionato anche a Castellammare di Stabia: un 1-0 chirurgico firmato Bracaglia che spinge il Frosinone a un passo dal traguardo. Sabato prossimo basterà un punto contro il Mantova (ormai salvo e felice) per chiudere la pratica e dimenticare le amarezze del passato.
Il suicidio del Monza e la palude della C
Se c’è una squadra che oggi esce con le ossa rotte è il Monza. Crollare 3-2 a Mantova, subendo il gol decisivo al 95′ dopo aver accarezzato una rimonta impossibile, è un colpo psicologico tremendo. Ora i play-off diventano una giungla pericolosa dove nulla è scontato.
Dall’altra parte della classifica, il fondo della botte è affollatissimo:
Spezia, Pescara e Reggiana sono appese a un filo sottilissimo.
Il Bari rialza la testa prepotentemente battendo l’Entella e promette un’ultima giornata di fuoco per evitare i play-out.
Serie B – risultati 37a Giornata
Venerdì 1 maggio 2026
Bari -Virtus Entella (15:00) 2-0
45’+1’ Moncini (B), 90’+7’ Maggiore (B)
Carrarese-Cesena (15:00) 0-0
Empoli -Avellino (15:00) 1-0
59’ Lovato (E)
Juve Stabia-Frosinone (15:00) 0-1
73’ Bracaglia (F)
Mantova-Monza (15:00) 3-2
23’ Kouda (MN), 36’ Mancuso (MN), 78’ Lucchesi (MO), 89’ Mota (MO), 90’+5’ Benaissa-Yahia (MN)
Modena -Reggiana (15:00) 2-1
13’ Zampano (M), 56’ Ambrosino (M), 65’ Vicari (R)
Padova-Pescara (15:00) 1-0
90’+4’ Pastina (PD)
Palermo-Catanzaro (15:00) 3-2
3’ Pittarello (C), 15’ Johnsen (P), 32’ Pittarello (C), 54’ autorete Nuamah (P), 86’ rigore Pohjanpalo (P)
Sampdoria-Südtirol (15:00) 1-0
31’ Abildgaard (SA)
Spezia -Venezia (15:00) 2-2
7’ Yeboah (V), 70’ Sagrado (V), 75’ Valoti (S), 90’+1’ Artistico (S)
Classifica
Venezia 79
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Empoli 40
Sudtirol 40
Virtus Entella 39
Bari 37
Pescara 34
Spezia 34
Reggiana 34
Prossimo turno – 38a e ultima Giornata
Venerdì 8 maggio 2026
Avellino-Modena (20:30)
Catanzaro-Bari (20:30)
Cesena-Padova (20:30)
Frosinone-Mantova (20:30)
Monza-Empoli (20:30)
Pescara-Spezia (20:30)
Reggiana-Sampdoria (20:30)
Südtirol-Juve Stabia (20:30)
Venezia-Palermo (20:30)
Virtus Entella-Carrarese (20:30)