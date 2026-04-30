Conference League: Il volo delle Eagles e il graffio del Rayo: Lipsia è un Passo più Vicina

Mentre i riflettori delle grandi coppe illuminano i palcoscenici storici, la Conference League regala una notte di passioni e verdetti (quasi) scritti. Il Crystal Palace si conferma “ammazza-grandi” e, dopo aver archiviato la pratica Fiorentina, mette un piede e mezzo in finale travolgendo lo Shakhtar. In Spagna, invece, regna l’equilibrio: il Rayo Vallecano vince di “corto muso” e si prepara a una battaglia di nervi in terra francese.

Crystal Palace: Sinfonia Glasner e lo Shakhtar barcolla

Il Selhurst Park non è ancora il teatro del ritorno, ma lo spirito delle Eagles soffia forte anche in trasferta. La partita è un manifesto del calcio di Oliver Glasner: intensità, partenze brucianti e cinismo.

.L’avvio è da incubo per lo Shakhtar , gil al 1° minuto il Palce passa in vaatgio grazie al gol del solito Sarr.

La reazione e lo scacco matto: Lo Shakhtar ha il merito di restare in piedi e pareggiare con Ocheretko a inizio ripresa, ma è qui che sale in cattedra Daichi Kamada. Il giapponese prima firma il sorpasso al 58′ e poi, in versione assistman, serve al subentrato Strand Larsen il pallone del definitivo 3-1.

Il verdetto: Con due gol di vantaggio, il Palace può permettersi persino il lusso di una sconfitta di misura al ritorno. La finale di Lipsia sembra ormai un appuntamento già segnato sul calendario.

Rayo Vallecano: Alemao accende il sogno, lo Strasburgo spera nel ritorno

Se a Londra si è segnato tanto, a Madrid è stata una partita di scacchi. Il Rayo Vallecano vince 1-0, portando a casa il massimo risultato col minimo sforzo, ma la sensazione è che la qualificazione sia ancora un discorso apertissimo.

L’uomo del match che ha garabtiro la vittoria , seppur di misura sullo Strasburgo , è stato Alemao che ja realizzato al 54′ il gol cje ha permesso al Rayo di chiudere il match con la vittoria.

Cuore Strasburgo: I francesi escono sconfitti ma non ridimensionati. Lo scarto minimo permetterà agli uomini di Vieira (o del tecnico in carica) di giocare il ritorno con il coltello tra i denti, consapevoli che un solo episodio potrebbe ribaltare tutto.

I Risultati della Notte Europea