Europa League, l’Aston Villa batte il Bologna 4-0

Un 4-0 secco al ritorno! Questo risultato è davvero una dimostrazione di forza dell’Aston Villa, che ha chiuso il discorso qualificazione in modo decisivo.

Con il poker , l’Aston Villa ha praticamente “spazzato via” ogni speranza del Bologna di rimontare, anche se l’andata aveva già visto un ampio vantaggio. Alla fine tra andata e ritorno la squadra di Unai Emeri vince la sfida compòessiva 7-1.

Con un vantaggio così netto già dall’andata, l’Aston Villa ha giocato con maggiore tranquillità, ma ha comunque imposto il suo gioco senza abbassare la guardia. La gestione del risultato e la solidità difensiva sono aspetti cruciali in queste situazioni.

Dopo un 3-1 all’andata, il Bologna doveva affrontare una missione praticamente impossibile. La squadra, forse, è andata in difficoltà nel tentativo di recuperare, e l’Aston Villa ne ha approfittato. La pressione psicologica in queste circostanze può essere davvero difficile da gestire.

Con un passivo già pesante, la difesa del Bologna ha ceduto sotto i colpi dei giocatori più rapidi e dinamici dell’Aston Villa.

L’Aston Villa ha sicuramente dimostrato ne’ 180′ la superirità in ogni franfente annullando ogni speranza di rimonta alla squadra allenata da Vincenzo Italiano giocando con il massimo della determinazione.

Il Bologna saluta l’Europa League : ora testa al campionato per ritornare in Europa anche la mprossima stagione.

TABELLINO ASTON VILLA-BOLOGNA 4-0 (7-1)

ASTON VILLA (4-4-2): E. Martinez 6; Cash 6, Konsa 7, Pau Torres 6, Digne 6.5; McGinn 6.5 (64′ Bailey 6), Onana 6.5 (78′ Bogarde sv), Tielemans 6 (74′ Douglas Luiz sv), Buendia 7.5; Watkins 7.5 (64′ Abraham 6), Rogers 7.5 (74′ Sancho sv). Allenatore: Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 6.5; Joao Mario 5 (46′ Zortea 5.), Vitik 5, Casale 5.5 (82′ Heggem sv), Miranda 5; Ferguson 5.5, Freuler 6 (46′ Sohm 6), Moro 5.5; Bernardeschi 6 (46′ Orsolini 6), Castro 5 (76′ Odgaard sv), Rowe 5. Allenatore: Italiano

Marcatori: 16′ Watkins, 26′ Buendia, 39′ Rogers, 89′ Konsa

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Ammoniti: Bernardeschi