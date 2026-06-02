Dybala-Roma, il grande ritorno: la Joya verso il rinnovo che sembrava impossibile

Fino a qualche mese fa l’addio appariva come lo scenario più probabile. Tra le voci di un possibile ritorno in Argentina e le incertezze legate al suo futuro, Paulo Dybala sembrava destinato a concludere la sua avventura in giallorosso. Oggi, invece, il copione è cambiato completamente: la Roma è pronta a puntare ancora sulla sua stella più luminosa.

La società capitolina avrebbe deciso di presentare all’argentino una proposta di rinnovo che consentirebbe alle parti di proseguire insieme almeno fino al 2028 o, eventualmente, fino al 2029 attraverso una formula con opzione. Un segnale forte che testimonia quanto il club continui a considerare Dybala un patrimonio tecnico e umano da preservare.

Naturalmente, il nuovo accordo comporterebbe una revisione dell’ingaggio. L’attuale stipendio, tra i più elevati della rosa, verrebbe ridimensionato, ma senza intaccare il ruolo centrale che il numero 21 occupa all’interno del progetto giallorosso. L’obiettivo della Roma è trovare un equilibrio sostenibile dal punto di vista economico, mantenendo però in squadra un calciatore capace di fare la differenza come pochi altri in Serie A.

A convincere il club è stato soprattutto il finale di stagione dell’argentino. Nei momenti decisivi, quando la pressione era massima e il margine di errore inesistente, Dybala ha saputo caricarsi la squadra sulle spalle, mettendo il proprio talento al servizio della corsa Champions. Le sue intuizioni, la qualità nelle giocate e la capacità di incidere nelle partite più importanti hanno confermato ancora una volta il suo valore assoluto.

Ma il peso della Joya va oltre il terreno di gioco. Dybala rappresenta un simbolo per i tifosi, un volto riconoscibile a livello internazionale e una figura chiave in vista delle celebrazioni del Centenario romanista nel 2027. La sua permanenza sarebbe un messaggio di continuità e ambizione per tutto l’ambiente.

Anche il nuovo corso tecnico potrebbe giocare un ruolo decisivo. Con Gian Piero Gasperini in panchina, l’argentino avrebbe a disposizione uno staff in grado di gestire al meglio la sua condizione fisica, programmando minutaggi e carichi di lavoro per preservarne la brillantezza nei momenti cruciali della stagione. Un aspetto fondamentale per un giocatore che, quando è in salute, resta uno dei talenti più determinanti del calcio europeo.

Per questo motivo Roma e Dybala sembrano oggi più vicine che mai. Quella che appariva una storia giunta ai titoli di coda potrebbe trasformarsi in un nuovo capitolo da vivere insieme, con la Joya ancora protagonista sotto il cielo dell’Olimpico.