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Roma, test di prestigio a Ferragosto: sfida al Borussia Dortmund al Signal Iduna Park

Giugno 1, 2026
scritto daRedazione

La Roma affronterà il Borussia Dortmund in una prestigiosa amichevole estiva in programma il 15 agosto al Signal Iduna Park. L’incontro, ufficializzato dal club tedesco, prenderà il via alle ore 17:30 e rappresenterà uno degli appuntamenti più importanti della preparazione giallorossa in vista della nuova stagione.

Per Gian Piero Gasperini sarà un’occasione preziosa per valutare il lavoro svolto durante il ritiro e mettere alla prova la squadra contro un avversario di alto profilo internazionale. La sfida con il Dortmund consentirà infatti di verificare condizione fisica, organizzazione tattica e livello competitivo del gruppo a poche settimane dall’inizio degli impegni ufficiali.

In uno degli stadi più iconici del calcio europeo, la Roma avrà quindi la possibilità di confrontarsi con una delle realtà più solide del panorama tedesco, in un test che offrirà indicazioni importanti sul percorso di crescita della squadra e sulle ambizioni per la stagione ormai alle porte.

Giugno 1, 2026
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