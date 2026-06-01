Maserati centra una doppietta assoluta a Monza in occasione della prima gara stagionale del GT2 European Series by Pirelli

Successo per Antoine Potty in Gara 1, seguito da Stefan Rosina-Gerhard Tweraser.

Doppia vittoria di Prette nella categoria Masters

Monza – 31 maggio 2026 – Maserati Corse ha debuttato con il botto sul circuito di Monza nella stagione 2026 del GT2 European Series powered by Pirelli. Sul tracciato italiano il Tridente ha conquistato una doppietta assoluta nella giornata di sabato. In Gara 1, Antoine Potty (i4Race) ha tagliato il traguardo davanti a tutti con la Maserati GT2, seguito dalla coppia Stefan Rosina-Gerhard Tweraser (LP Racing). Un modo eccellente per iniziare la stagione nell’anno del centenario di Maserati nelle corse. Weekend da incorniciare per Philippe Joseph Prette (LP Racing), trionfatore nella categoria Masters sia in Gara 1 che in Gara 2. Doppio podio in Pro Am anche per Roberto Pampanini e Mauro Calamia (DINAMIC Motorsport). A Monza debutto in gara di Niccolò Pirri al volante di Maserati, insieme a Thomas Yu Lee (LP Racing): la coppia di piloti italo-americana ha ottenuto un quarto posto in Pro Am.

L’impegno di Maserati Corse in questo campionato è ulteriormente rafforzato dalla presenza, per il secondo anno consecutivo, come official car supplier del GT World Challenge Europe powered by AWS, con Maserati GT2 Stradale e MCPURA a ricoprire i ruoli rispettivamente di Safety Car e Leading Car.

In Gara 1, disputata al sabato, Maserati ha raccolto risultati molto positivi in tutte le categorie. In Silver, alla partenza, il belga Potty ha difeso bene la prima fila al via, mentre Rosina è riuscito a firmare un bel sorpasso su Njor. Dopo la girandola di pit stop le due Maserati si sono portate in prima e seconda posizione. Tweraser, subentrato a Rosina, si è difeso con tenacia dall’assalto della Mercedes di Hartling. In questo modo le due Maserati hanno tagliato il traguardo, alla bandiera a scacchi, davanti a tutti per una doppietta da ricordare. In Master, Prette, campione 2025 e 2024 della Am Class, ha dominato la sua categoria, tornando alla vittoria. In Pro Am buon piazzamento per Pampanini e Calamia che sono riusciti a salire sul podio, concludendo terzi. Da evidenziare anche la pole di Thomas Yu Lee in Pro Am.

Nella seconda prova di domenica, Prette è stato protagonista di un’altra brillante performance. Dopo essere partito nelle retrovie, dall’undicesima casella assoluta in griglia, in Gara 2 è riuscito a rimontare e a ottenere un buon quinto posto assoluto, arrivando davanti a tutti in Masters. In Pro Am, dopo il via alla corsa, Calamia ha attaccato, ma si è anche dovuto difendere. Un passo regolare ha consentito alla coppia Calamia-Pampanini di salire in terza piazza in Pro Am (sesti assoluti). Alle loro spalle, nella classifica generale e in quella di categoria, Pirri-Yu Lee. Sono stati purtroppo costretti al ritiro, nelle fasi iniziali della corsa, Potty e Tweraser-Rosina.

Vincent Biard, Head of Maserati Corse: “Il primo weekend di gara a Monza ha confermato immediatamente la competitività e l’affidabilità della nostra Maserati GT2, con prestazioni solide in tutte le tre categorie di quest’anno; risultati che danno continuità a quanto fatto nelle ultime stagioni. Siamo soddisfatti del comportamento della vettura in tutte le fasi del weekend, dalla qualifica alla gestione gara, dove performance, drivability e consistenza si sono dimostrate ancora una volta punti di forza fondamentali. Questo risultato assume un valore ancora più significativo nell’anno in cui celebriamo i 100 anni di Maserati nelle corse: una storia costruita sulle piste e sull’innovazione che continua a evolversi, come dimostrato anche dalla MCXtrema protagonista del paddock. Ma soprattutto, è motivo di grande orgoglio per noi vedere team e piloti esprimere un feeling così immediato con la nostra Maserati GT2: la loro fiducia e la loro capacità di essere competitivi fin da subito rappresentano la conferma più concreta del valore del nostro progetto. Il GT2 European Series è un campionato in forte crescita, sempre più competitivo, come dimostra la presenza di oltre 20 vetture in griglia, e noi crediamo fortemente nel suo potenziale“.

Dopo Monza, il calendario proseguirà con altri quattro appuntamenti sui circuiti di Spa-Francorchamps (20-21 giugno), Misano (18-19 luglio), Zandvoort (19-20 settembre) e Portimão (17-18 ottobre).