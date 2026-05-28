Il talento non ha genere nè età: Ginevra Pnzeri protagonista a Vallelunga

Tre podi in tre gare e due vittorie nel Trofeo Femminile. Ginevra Panzeri archivia da protagonista il secondo appuntamento della Formula 4 Italia andato in scena sul circuito di Vallelunga, confermando la propria crescita in uno dei campionati più competitivi del panorama mondiale.

La diciassettenne bergamasca ha costruito il proprio fine settimana con lucidità e continuità, conquistando un secondo posto in Gara 1 e imponendosi nelle due manche successive grazie a un ritmo costante e ad una gestione sempre efficace della corsa. Un risultato che rafforza il percorso intrapreso dalla giovane driver lombarda, attesa ora da una fase cruciale della stagione.

Ginevra Panzeri, classe 2008, continua a distinguersi per maturità e determinazione. Dopo il debutto in monoposto con AKM Motorsport, affronta la stagione 2026 con i colori di PA Racing. L’obiettivo dichiarato resta la Formula 1: “Vorrei seguire il modello di Lella Lombardi e dimostrare che anche una ragazza può costruirsi un percorso importante nel motorsport fino ai massimi livelli”, racconta Ginevra Panzeri, inseguendo il sogno di riportare una presenza femminile stabile nel grande circus.

Il weekend di Vallelunga arriva a pochi giorni dai positivi riscontri ottenuti sul tracciato francese di Digione e conferma la continuità di rendimento mostrata nelle ultime settimane, in un calendario che mette la pilota italiana costantemente a confronto con alcuni dei talenti emergenti più interessanti della scena europea.

“Quello di Vallelunga è stato un fine settimana molto intenso, nel quale abbiamo lavorato soprattutto sulla costanza e sulla gestione dei dettagli. In Formula 4 il livello è altissimo e basta pochissimo per perdere competitività. Tornare a casa con tre podi e due vittorie nel Trofeo Femminile rappresenta certamente un risultato positivo, ma la cosa più importante è la crescita che stiamo costruendo gara dopo gara insieme al team”, conclude Panzeri.

Archiviata la trasferta romana, il campionato proseguirà ora con due appuntamenti consecutivi all’estero: prima l’Austria sul circuito del Salzburgring, poi la Slovacchia, tappe importanti nel percorso di maturazione internazionale.