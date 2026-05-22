Fascicolo a Vallelunga per il secondo round

Secondo appuntamento in pista per Beppe Fascicolo che si appresta ad affrontare l’appuntamento di Vallelunga del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint nel fine settimana dal 22 al 24 maggio. Il pilota veneto sarà protagonista sul tracciato laziale nella classe GT3 con la Mercedes AMG GT3 numero 16 del team Stratia Motorsport insieme al compagno Alexey Denisov.

Dopo il debutto nello scorso fine aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Beppe e Alexey hanno il desiderio di migliorare il risultato conquistato in terra emiliano-romagnolo dove avevano rimediato un sesto e un nono posto di categoria.

“Siamo alla seconda trasferta stagionale – commenta Fascicolo – e Vallelunga è una pista molto tecnica e impegnativa. Questo layout mi è sempre piaciuto e ho sempre avuto buone sensazioni. Speriamo di continuare così. Il mio compagno non ha mai affrontato questo tracciato e quindi proverò a dare qualche suggerimento. Il sesto posto a Imola è un buon punto di partenza ma abbiamo già detto e visto quanto sia competitiva la nostra classe quest’anno. Il livello dei piloti è molto alto quindi non sarà facile. Punterò a migliorare i tempi che ho fatto registrare nella passata stagione cercando ovviamente anche di portare a casa punti per la classifica“.

“A Vallelunga ci saranno molti amici che verranno a sostenermi e a vivere un weekend di motorsport – aggiunge il pilota veneto -. Sono felice di poter contare su questo seguito e proverò a regalare qualche soddisfazione anche a loro“.

Nella giornata di venerdì sono in programma le prove libere dalle 11.40 alle 12.40 e dalle 16.50 alle 17.50. Le qualifiche invece si svolgeranno sabato con primo turno dalle 10.30 alle 10.45 e dalle 10.55 alle 11.10. Gara 1 della durata di 50 minuti più un giro prenderà il via alle 16.40 mentre domenica Gara 2 scatterà dalle 14.00. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (Sky 228), oltre che sui canali social del campionato e sul sito ufficiale ACI Sport.