Ederson saluta l’Atalanta: lo United affonda il colpo da 50 milioni

È tutto fatto per il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, si prepara così a iniziare una nuova avventura in Premier League dopo quattro stagioni da protagonista a Bergamo.

Nelle casse della Dea entreranno circa 50 milioni di euro per un’operazione importante, maturata anche dalla volontà del giocatore di non prolungare il contratto in scadenza nel 2027. Su di lui si era mosso con decisione anche l’Atlético Madrid, ma alla fine è stato il club inglese ad avere la meglio.

Ederson lascia l’Atalanta dopo 180 presenze complessive, condite da 16 gol e 6 assist, diventando negli anni uno dei centrocampisti più affidabili e completi della Serie A. Nell’ultima stagione ha collezionato 41 apparizioni, mettendo a referto 3 reti e 2 assist.

Per il Manchester United si tratta di un innesto di grande intensità e dinamismo in mezzo al campo, mentre l’Atalanta dovrà ora individuare l’erede di uno dei pilastri del ciclo recente.