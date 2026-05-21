Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Aston Villa nella stroia: trionfo in Europa League, Emery conquista il quinto titolo Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
GP del Canada F1 2026: previsioni, favoriti e incognita meteo a Montreal
Sarri scuote la Serie A: addio Lazio, Atalanta in pole e Napoli gelato
Napoli, il paradosso dei successi: dopo Spalletti e Conte si riparte ancora da zero

Sarri scuote la Serie A: addio Lazio, Atalanta in pole e Napoli gelato

Maggio 21, 2026
scritto daRedazione

Il futuro di Maurizio Sarri è pronto a cambiare il volto della prossima Serie A. A una sola giornata dalla fine del campionato, il tecnico toscano è al centro di un intreccio di mercato destinato a infiammare il valzer delle panchine. Il rapporto con la SS Lazio sembra ormai arrivato ai titoli di coda, ma la vera notizia è il clamoroso sorpasso dell’Atalanta BC sul SSC Napoli nella corsa al “Comandante”.

Lunedì sarà il giorno decisivo. Sarri incontrerà il presidente Claudio Lotito per discutere la separazione definitiva dal club biancoceleste. Solo dopo il confronto potrà arrivare il via libera per il nuovo incarico.

Nel frattempo, da Bergamo è partita un’offensiva concreta. La dirigenza nerazzurra avrebbe individuato in Sarri l’uomo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. Dietro l’operazione ci sarebbe anche Cristiano Giuntoli, pronto a riabbracciare l’allenatore con cui ha costruito alcune delle stagioni più brillanti del Napoli.

L’offerta dell’Atalanta è pesante: contratto lungo, centralità totale nel progetto e una squadra giovane ma già competitiva ad altissimi livelli. Elementi che starebbero convincendo sempre di più Sarri, affascinato dalla possibilità di lavorare senza pressioni immediate ma con ambizioni importanti anche in Champions League.

Diversa invece la situazione sul fronte Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis aveva pensato a Sarri per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, ma nelle ultime ore i contatti si sarebbero raffreddati. Le idee tra le parti non coincidono del tutto e l’allenatore continua ad avere dubbi sulla struttura futura del progetto azzurro.

Per questo motivo il Napoli si starebbe già guardando intorno. In lista restano Vincenzo Italiano e soprattutto Massimiliano Allegri, nome che potrebbe tornare fortemente d’attualità se dovesse liberarsi definitivamente dal Milan.

La sensazione è che il domino sia pronto a partire. E la scelta di Sarri potrebbe essere la prima grande scossa dell’estate calcistica italiana.

Maggio 21, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

GP del Canada F1 2026: previsioni, favoriti e incognita meteo a Montreal

Maggio 21, 2026
Articolo successivo

Napoli, il paradosso dei successi: dopo Spalletti e Conte si riparte ancora da zero

Maggio 21, 2026

Recommended for You

Serie A, è iniziato il valzer delle panchine: rivoluzione in vista tra ritorni, addii e nuovi progetti

Lotito senza freni: “Con i tifosi nessuna guerra, ma i giocatori in campo si sciolgono”

Lotito saluta Pedro: “Un campione vero, esempio di silenzio, lavoro e sacrificio”

Alessandro Del Piero: “Le vere bandiere nel calcio stanno scomparendo”

FIGC , Malagò risponde ad Abete:” Non sono mai stato ecumenico”