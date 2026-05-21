Napoli, il paradosso dei successi: dopo Spalletti e Conte si riparte ancora da zero

Nel calcio vincere dovrebbe significare continuità, crescita e stabilità. Eppure il caso del Napoli racconta una storia completamente diversa. Dopo aver conquistato lo storico scudetto con Luciano Spalletti e aver riportato entusiasmo e ambizione con Antonio Conte, il club azzurro si ritrova ancora una volta a dover cercare un nuovo allenatore. Una situazione che apre interrogativi profondi sul futuro e sulla gestione tecnica della società.

L’addio di Spalletti aveva già lasciato incredulità tra i tifosi. L’allenatore toscano aveva costruito una squadra spettacolare, dominante in Italia e rispettata in Europa. Sembrava l’inizio di un ciclo lungo, invece tutto si è interrotto nel momento più alto. Da lì il Napoli ha iniziato una continua ricerca di equilibrio, cambiando idee, progetti e direzione tecnica nel giro di pochi mesi.

Con Conte sembrava potesse arrivare una nuova solidità. Un allenatore abituato a vincere, capace di dare identità immediata alle squadre e di riportare mentalità da grande club. Ma anche in questo caso il matrimonio sembra già vicino alla conclusione. E allora la domanda nasce spontanea: perché il Napoli, nonostante i risultati, continua a ripartire da capo?

La risposta probabilmente è dentro una combinazione di fattori. Da una parte c’è la forte personalità degli allenatori scelti. Tecnici come Spalletti e Conte chiedono controllo, programmazione e investimenti mirati. Dall’altra c’è la linea societaria di Aurelio De Laurentiis, da sempre molto presente nelle dinamiche del club e orientata a mantenere sostenibilità economica e autonomia decisionale.

Quando queste due visioni non riescono più a convivere, la rottura diventa inevitabile. È un copione che il Napoli sembra rivivere ciclicamente: grandi risultati sul campo ma poca continuità tecnica fuori dal campo.

Ora il club è di nuovo davanti a un bivio. I nomi valutati sono importanti, da Maurizio Sarri a Massimiliano Allegri, passando per Vincenzo Italiano. Profili diversi, idee diverse, ma tutti con una missione complicata: raccogliere l’eredità di chi ha vinto senza avere la certezza di poter costruire un progetto duraturo.

Il vero rischio, per il Napoli, non è perdere un allenatore. È perdere continuità. Perché i grandi club europei diventano tali quando riescono a dare stabilità alla propria identità tecnica, indipendentemente dai singoli risultati stagionali.

E oggi, paradossalmente, il Napoli appare come una squadra che vince ma che continua comunque a sentirsi incompleta.