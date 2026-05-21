Emery dopo il trionfo in Europa League: “Aston Villa tra i migliori, i tifosi meritano queste emozioni”

Unai Emery si gode il successo dell’Aston Villa nella finale di Europa League e celebra una serata che entra nella storia recente del club inglese. Il tecnico spagnolo, intervenuto a Sky Sport al termine del match, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione della squadra e per il percorso europeo culminato con la vittoria del trofeo.

Emery ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori nella gara decisiva, evidenziando la qualità del lavoro svolto nel corso della stagione: “Sono molto contento. La squadra ha mostrato impegno e voglia di imporsi con il proprio gioco”, ha dichiarato l’allenatore, rimarcando la solidità e la maturità del gruppo.

Il tecnico ha poi allargato lo sguardo al valore del club e alla sua crescita nel panorama europeo, riconoscendo all’Aston Villa un ruolo sempre più rilevante nel calcio internazionale: “Questo club è tra i migliori in Inghilterra e ora si guadagna il suo spazio in Europa”.

Infine, non è mancato un pensiero rivolto ai tifosi, protagonisti di una lunga attesa finalmente premiata da un successo prestigioso: “Sono molto contento, perché i tifosi stanno vivendo emozioni che da tanto non vivevano”.

Una vittoria che certifica il percorso di crescita dell’Aston Villa e conferma ancora una volta la capacità di Emery di incidere nelle competizioni europee.