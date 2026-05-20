Catanzaro da sogno: Palermo battuto nel doppio confronto, ora la finale col Monza vale la Serie A

Il Catanzaro continua a stupire e conquista la finale playoff di Serie B. Al “Barbera” finisce 2-0 per il Palermo, ma il pesante 3-0 conquistato dai calabresi nella semifinale d’andata basta agli uomini di Alberto Aquilani per difendere il vantaggio e volare all’ultimo atto della corsa promozione.

Adesso l’ostacolo finale sarà il Monza: andata il 24 maggio al “Ceravolo”, ritorno il 29 maggio in Brianza.

L’atmosfera a Palermo è quella delle grandi occasioni e i rosanero partono subito all’assalto. Dopo appena tre minuti Pohjanpalo trova il gol che riaccende immediatamente le speranze dei siciliani: perfetto il colpo di testa dell’attaccante, che fa esplodere il “Barbera”.

La squadra di Inzaghi continua a spingere con intensità e crea altre opportunità importanti, soprattutto con Ranocchia e Liberali, ma il Catanzaro riesce pian piano a rimettere ordine e a limitare i danni. Nonostante la pressione costante del Palermo, i giallorossi restano compatti e chiudono il primo tempo mantenendo ancora un margine rassicurante nel doppio confronto.

A inizio ripresa il Palermo va vicinissimo al raddoppio che avrebbe completamente riaperto la semifinale: Palumbo si gira bene in area, ma la sua conclusione colpisce il palo facendo gelare la panchina calabrese.

Con il passare dei minuti cresce la tensione, mentre il Catanzaro prova a resistere all’assalto finale dei padroni di casa. All’89’ arriva però il 2-0: Ranocchia disegna un cross perfetto e Modesto svetta di testa firmando la rete che alimenta le speranze rosanero.

Il finale diventa incandescente. Nei minuti di recupero il Palermo tenta l’assedio disperato alla ricerca del gol che porterebbe la sfida ai supplementari, ma il Catanzaro riesce a resistere. Nel recupero arriva anche l’espulsione di Pierozzi, prima del triplice fischio che scatena le proteste dei siciliani nei confronti dell’arbitro Marcenaro.

Alla fine, però, è festa grande per il Catanzaro. La squadra di Aquilani, protagonista di un playoff sorprendente, elimina una delle favorite e continua a inseguire una promozione in Serie A che avrebbe del clamoroso.

Il Barbera si commuove per Alessia

Prima della partita il pubblico del “Barbera” ha regalato uno dei momenti più toccanti della serata. Curva Nord e gradinata hanno infatti dedicato una coreografia speciale ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa rosanero scomparsa a soli otto anni dopo una lunga malattia.

Le gigantografie della bambina accompagnate dalla scritta “Alessia vola” hanno emozionato tutto lo stadio, unito in un lungo applauso carico di affetto e commozione.

TABELLINO PALERMO-CATANZARO

PALERMO-CATANZARO 2-0

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda (16′ Magnani), Ceccaroni (76′ Corona), Augello; Segre (50′ Modesto), Ranocchia; Johnsen (75′ Gyasi), Palumbo, Le Douaron (46′ Vasic); Pohjanpalo. All. Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli (87′ Bashi), Petriccione (78′ Rispoli), Pontisso, Alesi (78′ Frosinini); Liberali (46′ Di Francesco), Pittarello; Iemmello (61′ Pompetti). All. Aquilani.

Marcatori: 2′ Pohjanpalo, 89′ Modesto

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Johnsen, Segre (P), Pittarello (C), Vasic (P), Pontisso, Di Francesco (C)

Espulso: 93′ Pierozzi