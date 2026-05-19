Emery alla caccia del quinto titolo: Aston Villa favorito contro il Friburgo in Europa League

Al Besiktas Park di Istanbul domani s era clcio d’inizio alle ore 21:00 va in scena la finale di Europa League 2026: per la prima volta il Friburgo si gioca un trofeo europeo contro l’esperto Aston Villa, guidato dal leggendario Unai Emery, già recordman di successi nella competizione.

Per Emery, soprannominato “il Re delle Coppe”, questa è l’occasione per conquistare il quinto trionfo: 3 vittorie con il Siviglia e 1 con il Villarreal hanno già scritto la sua storia. I Villains, invece, cercano un titolo europeo che manca da oltre quarant’anni.

Dall’altra parte, Schuster, allenatore del Friburgo, affronta la sua prima finale internazionale, un debutto che promette emozioni ma anche sfide difficili.

Negli ultimi cinque anni, 3 finali di Europa League sono state decise ai rigori, e l’esperienza di Emery potrebbe rivelarsi decisiva. Tutto è pronto per una sfida che promette spettacolo, storia e, forse, un nuovo record europeo.