Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Bolelli e Vavassori campioni a Roma: impresa azzurra storia al Foro Italico Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Calcio Mondiali 2026 , liste convocati di tutte le Nazionali
Emery alla caccia del quinto titolo: Aston Villa favorito contro il Friburgo in Europa League
Johann Zarco fuori combattimento: grave infortunio al ginocchio durante il GP di Catalogna serve intervento chirurgico

Emery alla caccia del quinto titolo: Aston Villa favorito contro il Friburgo in Europa League

Maggio 19, 2026
scritto daRedazione

Al Besiktas Park di Istanbul domani s era clcio d’inizio alle ore 21:00 va in scena la finale di Europa League 2026: per la prima volta il Friburgo si gioca un trofeo europeo contro l’esperto Aston Villa, guidato dal leggendario Unai Emery, già recordman di successi nella competizione.

Per Emery, soprannominato “il Re delle Coppe”, questa è l’occasione per conquistare il quinto trionfo: 3 vittorie con il Siviglia e 1 con il Villarreal hanno già scritto la sua storia. I Villains, invece, cercano un titolo europeo che manca da oltre quarant’anni.

Dall’altra parte, Schuster, allenatore del Friburgo, affronta la sua prima finale internazionale, un debutto che promette emozioni ma anche sfide difficili.

Negli ultimi cinque anni, 3 finali di Europa League sono state decise ai rigori, e l’esperienza di Emery potrebbe rivelarsi decisiva. Tutto è pronto per una sfida che promette spettacolo, storia e, forse, un nuovo record europeo.

Maggio 19, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Calcio Mondiali 2026 , liste convocati di tutte le Nazionali

Maggio 19, 2026
Articolo successivo

Johann Zarco fuori combattimento: grave infortunio al ginocchio durante il GP di Catalogna serve intervento chirurgico

Maggio 19, 2026

Recommended for You

Jannik Sinner dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia: proto per il Roland Garros

Sinner , Ottavo Re di Roma. Batte Ruud in finale e riporta il titolo in Italia dopo 50 anni

BOLELLI E VAVASSORI CAMPIONI A ROMA: IMPRESA AZZURRA STORICA AL FORO ITALICO