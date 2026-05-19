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Rolando Maran alla Guida dell’Albania: Biennale da Ct per le “Aquile”
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Rolando Maran alla Guida dell’Albania: Biennale da Ct per le “Aquile”

Maggio 19, 2026
scritto daRedazione

Rolando Maran è il nuovo allenatore della nazionale albanese, firmando un contratto biennale che lo vedrà al comando delle “Aquile” nelle amichevoli di giugno contro Israele e Lussemburgo. Il tecnico trentino prende il posto del brasiliano Sylvinho e arriva dopo la sua ultima esperienza con il Brescia nel 2025, conclusa con la retrocessione in Serie C.

Il neo ct ha espresso entusiasmo e gratitudine per l’incarico:
“Ringrazio per questa opportunità. Ho seguito la Nazionale albanese da vicino e sono orgoglioso di rappresentare un popolo che trasmette grande passione per la sua squadra. Voglio portare in campo l’amore e il rispetto per questa maglia, con impegno e dedizione totali.”

Maran è il quinto allenatore italiano a guidare l’Albania. Prima di lui c’erano stati Giuseppe Dossena, Gianni De Biasi – con 52 partite e la storica qualificazione a Euro 2016 –, Cristian Panucci e Edy Reja, sotto il cui ciclo la Nazionale ha ottenuto la promozione dalla Lega C alla Lega B in Nations League e ha sfiorato i play-off mondiali 2022.

Con l’arrivo di Maran, l’Albania punta a consolidare i risultati recenti e a costruire un nuovo ciclo competitivo, affidandosi all’esperienza tattica e alla capacità di gestione del tecnico trentino.

Maggio 19, 2026
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