Wembley è ancora del City: magia di Semenyo, Chelsea ko e doppietta firmata Guardiola

Il calcio inglese ha un padrone chiaro anche in questa stagione: il Manchester City di Pep Guardiola conquista la FA Cup 2025/2026 battendo 1-0 il Chelsea a Wembley e completa così una prestigiosa doppietta domestica dopo la Carabao Cup già alzata a marzo.

Una finale tesa, equilibrata e bloccata per lunghi tratti, decisa da un episodio di pura qualità. Al 72’ è arrivata l’azione che ha spezzato la partita: Erling Haaland ha rifinito al centro un pallone perfetto e Semenyo ha inventato un colpo di tacco spettacolare, una giocata da highlight assoluto che ha fatto esplodere lo stadio e indirizzato il trofeo verso Manchester.

Il City aveva già dato segnali di pericolosità nel corso del match, mantenendo il controllo del gioco e sfiorando il vantaggio anche nel primo tempo con Haaland, poi fermato da una posizione di fuorigioco e da un intervento decisivo del portiere avversario. Il Chelsea, dal canto suo, ha provato a restare in partita con ordine e ripartenze rapide, affidandosi anche alla qualità di Enzo Fernandez, vicino al pareggio nella ripresa.

Dopo il gol decisivo, la partita si è aperta: il Chelsea ha aumentato la pressione senza però trovare il guizzo giusto, mentre il City ha sfiorato il raddoppio colpendo anche un palo e impegnando ancora il portiere avversario nel finale. Nonostante il forcing londinese, la squadra di Guardiola ha retto fino al triplice fischio, confermando solidità e mentalità da grande squadra.

Per il Manchester City è un altro trofeo in bacheca e la conferma di una stagione di altissimo livello, con la possibilità ancora aperta di completare un’annata storica anche in Premier League. Per il Chelsea, invece, resta l’amarezza di una finale giocata con orgoglio ma chiusa senza premi, con la stagione che si conclude senza titoli.