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Svitolina regina di Roma: battuta Gauff in una finale epica, il Foro Italico applaude la sua rinascita

Maggio 17, 2026
scritto daRedazione

Elina Svitolina torna sul trono degli Internazionali d’Italia e scrive un’altra pagina memorabile della sua carriera.

La campionessa ucraina ha conquistato il titolo femminile del Foro Italico superando in finale Coco Gauff al termine di una battaglia spettacolare chiusa in tre set: 6-4, 6-7, 6-3.

Per Svitolina si tratta del terzo trionfo a Roma dopo quelli conquistati nel 2017 e nel 2018, un successo che conferma il suo feeling speciale con la terra rossa capitolina. La numero 8 del mondo, testa di serie numero 7 del torneo, ha mostrato carattere, esperienza e lucidità nei momenti decisivi, resistendo al ritorno di Gauff nel secondo set e riprendendo subito il controllo del match nel parziale decisivo.

Grande delusione invece per la statunitense, che vede sfumare ancora una volta il sogno romano. Per Gauff arriva infatti la seconda sconfitta consecutiva in finale agli Internazionali, dopo quella dello scorso anno contro Jasmine Paolini.

Davanti a un Foro Italico gremito e coinvolto fino all’ultimo scambio, Svitolina ha alzato il trofeo tra gli applausi del pubblico, confermandosi una delle protagoniste assolute della stagione sulla terra battuta.

Maggio 17, 2026
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