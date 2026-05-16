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Bolelli-Vavassori da sogno: finale a Roma dopo una battaglia al supertiebreak
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Bolelli-Vavassori da sogno: finale a Roma dopo una battaglia al supertiebreak

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

La coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale del doppio maschile agli Internazionali d’Italia dopo una vera maratona contro Christian Harrison e Neal Skupski, chiusa 7-6(9) 3-6 10-6 al super tiebreak.

Una partita intensa e nervosa, decisa da pochissimi punti, come spesso accade nel doppio di alto livello. Gli azzurri partono bene, si prendono il primo set al tie-break e poi subiscono il ritorno della coppia avversaria nel secondo parziale. Nel match tie-break, però, Bolelli e Vavassori alzano il livello nei momenti chiave e chiudono con grande lucidità, conquistando così la loro prima finale al Foro Italico.

Domani li attende una sfida di altissimo profilo contro la coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, avversari esperti e tra i più solidi del circuito.

Al termine del match, Vavassori ha sottolineato il valore storico del risultato: «È bello avere una coppia italiana in finale, incredibile che anche un singolarista sia arrivato all’ultimo atto. Ora cercheremo di replicare Miami e puntare alla doppietta. Nel doppio ogni partita si decide su pochi punti: è un’altalena di emozioni, bisogna essere pronti a sfruttare le occasioni».

Sulla stessa linea Bolelli, che ha evidenziato la chiave del successo: «Stare uniti, giocare punto su punto fino alla fine e lottare sempre. Cerchiamo di migliorarci ogni giorno, restando sempre sul pezzo».

Non è mancato anche un riferimento emozionato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso sugli spalti: un segnale che la coppia azzurra vive con

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