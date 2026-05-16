Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
L’Inter conquista la sua decima Coppa Italia, All’Olimpiico Lazio sconfitta 2-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bayern schaicciasassi: 122 gol, Kane devastante e Bundesliga dominata
Volley, Perugia d urlo:3-0 al Projekt Varsavia è finale di Champions” Giannelli e Plotnytskyi trascinano i campiondi d’Italia
Milan con le spalle al muro: a Marassi una partita che vale una stagione

Volley, Perugia d urlo:3-0 al Projekt Varsavia è finale di Champions” Giannelli e Plotnytskyi trascinano i campiondi d’Italia

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione

Nello plendido impianro Inalpi Arena di Torino , la La Sir Safety Perugia conquista con autorità la finale di Champions League superando in tre set i polacchi del Projekt Warszawa (25-19, 25-20, 26-24) al termine di una prestazione di grande maturità e solidità.

La formazione umbra parte forte e mette subito le cose in chiaro, imponendo ritmo e qualità in ogni fondamentale. Il muro-difesa funziona, l’attacco gira con continuità e la gestione del gioco affidata a Simone Giannelli permette a Perugia di controllare il match senza particolari affanni per due set.

Solo nel terzo parziale arriva una piccola reazione dei polacchi, che riescono a portare il set ai vantaggi e a procurarsi anche un set point. Ma i campioni d’Italia non tremano: annullano la palla set e chiudono la sfida con personalità, trovando il colpo decisivo grazie all’ace finale di Oleh Plotnytskyi.

Una vittoria netta che certifica la forza europea della squadra di Lorenzetti e spalanca le porte dell’ultimo atto. Ora l’attesa è tutta per la finale di domenica alle 20:30 contro la vincente tra Ankara e Zawiercie.

Maggio 16, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bayern schaicciasassi: 122 gol, Kane devastante e Bundesliga dominata

Maggio 16, 2026
Articolo successivo

Milan con le spalle al muro: a Marassi una partita che vale una stagione

Maggio 16, 2026

Recommended for You

Italia travolgente: la Francia si arrende al debutto delle Azzurre di Velasco

Volley – Perugia è campione d’Italia: la Sir Susa Scai conquista il terzo scudetto

Istanbul “Infernale”: Doppio Harakiri Italiano e Finale Champions tutta Turca

Volley femminile, Milano riapre la finale scudetto: Conegliano battuta 3-1 in gara-3

Volley, A1 femminile: Conegliano batte Milano e vola sul 2-0 nella finale scudetto

Perugia non trema, Piacenza si arrende: spettacolo e intensità nei playoff

Conegliano-Milano, finale Scudetto da brividi: gara-1 alle venete dopo una maratona al tie-break