Calcio Tavolo: Perotti a trofeo Città di Terni

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Dopo aver vinto La Coppa Italia Fisct di Subbuteo tradizionale Cadetti 2026 individuale in Toscana a Castiglione della Pescaia lo scorso sabato 9 Maggio .
Questa domenica 17 maggio 2026 , il giocatore Ternano Marco Perotti sarà impegnato nella sua Terni per lo Challenger di Calcio Tavolo che inizierà verso le ore 9 ,presso la Palestra della Scuola De Felis Via R. Antiochia n4 .
La competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dalla Federazione Italia Sportiva Calcio tavolo in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva Riconosciuto dal Coni .
Poi dalla Viterbese Subbuteo e dalla Ternana Subbuteo .
Sono previsti numerosi partecipanti da varie zone d’ Italia ,tra cui Terni , Rieti , Roma , Perugia , Pisa , Pescara , Viterbo , Salerno , Napoli e Chieti.
Si tratta di un trofeo nazionale di Calcio tavolo ,dal titolo ” Città di Terni ” della prima Edizione del Memorial Giovanni Giovannini.
Livello tecnico e tattico grazie alla Presenza dei maggiori top player nazionali molto elevato .
Il Ternano Perotti cercherà di ben figurare soprattutto di confermare le buone prestazioni fatte nelle ultime settimane in varie zone della penisola.
Il torneo si giocherà su campi Astropitch originali Subbuteo anni 80 , porte in metallo , le partite saranno tutte arbitrate , ogni partita durerà 15 minuti per tempo , per un totale di 30 minuti esatti a incontro .
Foto, a destra Marco Protti