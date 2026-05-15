È finita davvero: Pioli e Fiorentina si dicono addio, arriva la risoluzione ufficiale

Adesso è ufficiale: Stefano Pioli e la Fiorentina separano definitivamente le loro strade. Dopo l’esonero dello scorso novembre, il club viola ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto che legava ancora l’allenatore emiliano alla società toscana.

La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale pubblicata dalla Fiorentina, che ha confermato la chiusura del rapporto anche con lo staff tecnico di Pioli. Una decisione maturata in un clima definito collaborativo dalle due parti, con l’obiettivo di mettere definitivamente fine a un’esperienza che non ha prodotto i risultati sperati.

Il ritorno di Pioli a Firenze era stato accolto con grande entusiasmo da tifosi e ambiente viola. Il tecnico, già protagonista in passato sulla panchina della Fiorentina, sembrava il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico del club. Le aspettative, però, sono rimaste disattese e il rendimento della squadra non è mai riuscito a trovare continuità durante la stagione.

L’esonero arrivato a novembre aveva di fatto già segnato la fine del progetto, ma mancava ancora l’ultimo passaggio formale, arrivato ora con la rescissione consensuale del contratto.

Nel messaggio diffuso dal club non sono mancati i ringraziamenti nei confronti dell’allenatore e gli auguri per il prosieguo della sua carriera professionale. Un addio senza polemiche, ma che chiude una parentesi che a Firenze speravano potesse avere un finale molto diverso.

Per Pioli, adesso, si aprono nuovi scenari in vista della prossima stagione, mentre la Fiorentina guarda avanti per costruire un nuovo ciclo tecnico.