Sinner piega Medvedev dopo la sospensione: Roma esplode, ora la finale con Ruud

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d’Italia al termine di una battaglia intensa e spezzata dalla pioggia. Il numero uno del mondo ha completato oggi il capolavoro iniziato venerdì sera, battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e facendo impazzire il Centrale del Foro Italico.

La semifinale era stata sospesa ieri sul 4-2 del terzo set in favore dell’azzurro a causa del maltempo. Alla ripresa, Sinner non ha tremato: lucido, aggressivo e sempre in controllo nei momenti decisivi, ha chiuso i conti contro un Medvedev mai domo ma costretto ancora una volta ad arrendersi alla superiorità dell’altoatesino.

Dopo un primo set dominato, il campione italiano aveva subito il ritorno del russo nel secondo parziale, perso 7-5. Nel set decisivo, però, Sinner ha ritrovato ritmo e intensità, prendendosi il break decisivo prima dell’interruzione e difendendo poi il vantaggio alla ripresa del match.

Per il fenomeno azzurro si tratta della prima finale in carriera a Roma, un traguardo storico davanti al pubblico di casa. Domani sfiderà Casper Ruud nell’ultimo atto del Masters 1000 capitolino: il norvegese arriva più riposato dopo una semifinale rapida, ma Sinner vuole completare il sogno e scrivere un’altra pagina memorabile del tennis italiano.

Il Foro Italico adesso ci crede davvero: Roma è pronta a spingere il suo re verso il titolo.