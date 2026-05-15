MotoGP, si accendono i motori a Barcellona: oggi le prime prove del GP di Catalogna

La MotoGP torna protagonista questo weekend sul circuito di Barcellona-Montmeló per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, i piloti scenderanno in pista per la prima giornata dedicata alle prove libere e alle pre-qualifiche.
La mattinata si aprirà con la prima sessione di libere, utile per prendere confidenza con il tracciato spagnolo e iniziare a lavorare sul passo gara. Nel pomeriggio, invece, spazio alle pre-qualifiche, fondamentali per conquistare un posto diretto nel Q2 del sabato.
Grande attesa per i protagonisti del campionato, con Marco Bezzecchi osservato speciale dopo le ultime ottime prestazioni. Occhi puntati anche sui piloti Ducati e Aprilia, pronti a darsi battaglia su uno dei circuiti più tecnici e spettacolari della stagione.
Il weekend catalano rappresenta un passaggio importante per la classifica mondiale, in un campionato che si sta confermando molto equilibrato e ricco di colpi di scena.
Le sessioni di oggi saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili anche in streaming su NOW.