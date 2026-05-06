Volley – Perugia è campione d’Italia: la Sir Susa Scai conquista il terzo scudetto

La Sir Susa Scai Perugia è campione d’Italia. Il club umbro si aggiudica lo scudetto al termine di una finale intensa e combattuta, chiusa in gara 3 contro la Cucine Lube Civitanova, confermandosi ai vertici del volley nazionale e internazionale.

Rimonta decisiva nella serata del PalaBarton

Il titolo è arrivato davanti al tutto esaurito del PalaBarton, dove circa 5.000 tifosi hanno spinto i Block Devils verso la vittoria per 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20).

Dopo un primo set perso ai vantaggi, Perugia ha reagito con carattere, ribaltando l’inerzia del match e imponendo progressivamente il proprio ritmo fino alla conquista del tricolore.

Decisivo ancora una volta il contributo del capitano Simone Giannelli, leader in campo di una squadra capace di gestire i momenti chiave della sfida.

Terzo scudetto e un ciclo vincente

Perugia conquista così il terzo scudetto della sua storia, dopo quelli ottenuti nel 2017-18 e nel 2023-24, consolidando un ciclo vincente che ha pochi precedenti nella pallavolo italiana recente.

Il club umbro continua a collezionare trofei: tra campionati, coppe nazionali e titoli internazionali, il palmarès cresce fino a confermare la sua posizione tra le realtà più dominanti del panorama europeo.

Ora l’Europa chiama

La stagione non è ancora conclusa. La Sir Susa Scai sarà impegnata nella Final Four di Champions League a Torino il 16 e 17 maggio, dove proverà a difendere il titolo europeo conquistato nella scorsa stagione.

Perugia, intanto, si gode un’altra notte storica: lo scudetto torna ancora una volta in Umbria.